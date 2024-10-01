СБУ сорвала план убийства чиновника в Запорожье: киллера задержали

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Черновалова Кристина
В Запорожье СБУ задержала ФСБшника, готовившегося убить мелитопольского чиновника. Агент скрывался под видом коммунальщика и атаковал чиновника молотком в подъезде его дома. К счастью, чиновник выжил. Киллера задержали, когда он пытался скрыться через ЕС на оккупированных территориях.
СБУ задержала киллера ФСБ
После покушения агент пытался сбежать, но СБУ оперативно задержала его по подготовке к бегству. В ходе расследования было установлено, что мужчина является рецидивистом, жившим во временно оккупированном Мелитополе. Он попал на службу ФСБ после отбывания наказания в российской тюрьме.
В июне 2024 г. он был завербован ФСБ и отправлен на специальные курсы в учебном центре в оккупированной территории. Там он учился стрелять, владеть ножом и скрывать свою деятельность.
По прибытии в Украину агент прибегал к переселенцу и следил за чиновником, изучая его места работы и проживания, а также маршруты. Он часто менял места жительства и поддерживал связь со своими российскими руководителями из-за анонимных аккаунтов в мессенджерах.
Задержанному предъявлено обвинение в государственной измене и покушении на убийство. Ему грозит пожизненное заключение и конфискация имущества.
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