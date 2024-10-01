СБУ сорвала план убийства чиновника в Запорожье: киллера задержали

В Запорожье СБУ задержала ФСБшника, готовившегося убить мелитопольского чиновника. Агент скрывался под видом коммунальщика и атаковал чиновника молотком в подъезде его дома. К счастью, чиновник выжил. Киллера задержали, когда он пытался скрыться через ЕС на оккупированных территориях.

СБУ задержала киллера ФСБ

После покушения агент пытался сбежать, но СБУ оперативно задержала его по подготовке к бегству. В ходе расследования было установлено, что мужчина является рецидивистом, жившим во временно оккупированном Мелитополе. Он попал на службу ФСБ после отбывания наказания в российской тюрьме.

В июне 2024 г. он был завербован ФСБ и отправлен на специальные курсы в учебном центре в оккупированной территории. Там он учился стрелять, владеть ножом и скрывать свою деятельность.

По прибытии в Украину агент прибегал к переселенцу и следил за чиновником, изучая его места работы и проживания, а также маршруты. Он часто менял места жительства и поддерживал связь со своими российскими руководителями из-за анонимных аккаунтов в мессенджерах.

Задержанному предъявлено обвинение в государственной измене и покушении на убийство. Ему грозит пожизненное заключение и конфискация имущества.

“Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения); ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества”, — говорится в сообщении СБУ.