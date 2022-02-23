СБУ призывают проверить причастность сети "БРСМ-нафта" к финансированию подготовки российского вторжения

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Станислав Молчанов
Народный депутат Украины Михаил Бондар направил в СБУ запрос, где просит проверить возможное финансирование сетью АЗС "БРСМ-нафта" и ее владельцем Андреем Бибой подготовки российского вторжения и пророссийских инициатив в Украине. Об этом стало известно из сообщения со страницы народного депутата в Facebook.
БРСМ - фото из открытых источников
По словам Михаила Бондара, во время осуществления своих полномочий народного депутата Украины, из СМИ и от общественных активистов ему стало известно якобы о причастности сети АЗС "БРСМ-нафта" и ее владельца Андрей Бибы к финансированию "партии Шария", деятельности церкви Московского патриархата, протестов против визита Вселенского патриарха Варфоломея. Также, нардеп отмечает, что в последнее время в российских СМИ выходили публикации в поддержку “БРСМ-нафта” и ее владельца, в приложении к запросу он приводит их скриншоты.
Народный депутат мотивирует необходимость проверки сети "БРСМ-нафта" и ее владельца тем, что из-за агрессивных действий России, признания "независимости" квази-республик на востоке Украины, введения российских войск на территорию Донбасса, Украина сейчас оказалась перед угрозой полномасштабного вторжения российской армии и возможных боевых действий на территории всей страны. Со стороны российских спецслужб ведется активная подрывная работа, чтобы дестабилизировать украинское общество изнутри.
Как сообщалось ранее, в декабре депутаты Тернопольского областного совета обратились в СБУ, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Министерство юстиции Украины, Антимонопольный комитет Украины относительно противоправной деятельности сети АЗС "БРСМ-нафта" и запрета "партии Шария".
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