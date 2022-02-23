СБУ призывают проверить причастность сети "БРСМ-нафта" к финансированию подготовки российского вторжения

Народный депутат Украины Михаил Бондар направил в СБУ запрос, где просит проверить возможное финансирование сетью АЗС "БРСМ-нафта" и ее владельцем Андреем Бибой подготовки российского вторжения и пророссийских инициатив в Украине. Об этом стало известно из сообщения со страницы народного депутата в Facebook.

БРСМ - фото из открытых источников

"Направил депутатский запрос в СБУ относительно проведения проверки возможного финансирования сетью АЗС "БРСМ-нафта" и ее владельцем Андреем Бибой подготовки российского вторжения на территорию Украины и пророссийских духовных, общественных и политических инициатив в Украине", — написал нардеп.

По словам Михаила Бондара, во время осуществления своих полномочий народного депутата Украины, из СМИ и от общественных активистов ему стало известно якобы о причастности сети АЗС "БРСМ-нафта" и ее владельца Андрей Бибы к финансированию "партии Шария", деятельности церкви Московского патриархата, протестов против визита Вселенского патриарха Варфоломея. Также, нардеп отмечает, что в последнее время в российских СМИ выходили публикации в поддержку “БРСМ-нафта” и ее владельца, в приложении к запросу он приводит их скриншоты.







"Кроме того, следует отметить комплиментарные публикации, недавно появившиеся в СМИ страны-агрессора, где отмечают участие вышеупомянутой сети АЗС и ее владельца в финансировании действий, направленных на единство "русского мира", — пишет Бондар.

Народный депутат мотивирует необходимость проверки сети "БРСМ-нафта" и ее владельца тем, что из-за агрессивных действий России, признания "независимости" квази-республик на востоке Украины, введения российских войск на территорию Донбасса, Украина сейчас оказалась перед угрозой полномасштабного вторжения российской армии и возможных боевых действий на территории всей страны. Со стороны российских спецслужб ведется активная подрывная работа, чтобы дестабилизировать украинское общество изнутри.

“Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 15 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" прошу Вас: проверить информацию о финансировании сетью АЗС "БРСМ-нафта" и ее владельцем Андреем Бибой пророссийских духовных, общественных и политических инициатив в Украине, исследовать возможные связи сети АЗС и ее владельца Андрея Бибы с центрами духовного и политического влияния, находящимися на территории государства-агрессора, проверить возможное содействие вышеупомянутой сети АЗС и ее владельца подготовке российского вторжения на территорию Украины”, — написал Бондар в своем обращении.

Как сообщалось ранее, в декабре депутаты Тернопольского областного совета обратились в СБУ, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Министерство юстиции Украины, Антимонопольный комитет Украины относительно противоправной деятельности сети АЗС "БРСМ-нафта" и запрета "партии Шария".





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