СБУ предупредила украинцев: что задумали россияне

Служба безопасности Украины предупреждает: россияне олицетворяют новый вид мошенничества на территории Украины.

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Новая тактика "под чужим флагом" состоит в том, что российские спецслужбы рассылают гражданам фейковые повестки с требованием явиться на допрос к следователю СБУ из-за якобы уголовного производства за "покупку запрещенных товаров".

После этого с человеком связываются неизвестные и предлагают "помощь" по закрытию дела — в обмен на выполнение поставленных ими задач.

Также кураторы требуют установить на телефон вредоносное ПО, с помощью которого следят за владельцем гаджета. Раньше российские спецслужбы вербовали подростков, теперь и людей пожилого возраста.

В СБУ подчеркивают, что ее сотрудники действуют исключительно по закону, не дают сомнительных "заданий" и не требуют устанавливать постороннее ПО.

В случае подозрительных повесток или контактов с "сотрудниками СБУ" граждан призывают обращаться в чат-бот "Спали ФСБешника" или на горячую линию по телефону: 0 800 501 482.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в соцсетях блоггер Мирослав Олешко, которому в ноябре 2023 года СБУ объявила подозрение, распространяет информацию о том, что якобы Россия планирует нанести по Украине самый масштабный удар, поэтому необходимо срочно покидать все города. Об этом сообщают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности, где подчеркивают, что это фейк.

На самом деле: так называемый блогер Олешко отрабатывает лживые нарративы Кремля с целью посеять панику, подорвать доверие к Силам обороны и дестабилизировать тыл Украины.

"Его деятельность направлена на деморализацию общества, разжигание недоверия к государственным институциям и срыв мобилизационных процессов. В своих постах он систематически распространяет измену, панику среди гражданских и дискредитацию власти. За антиукраинскую деятельность Олешко внесен в санкционный список СНБО, который 1 мая подписал президент Зеленский". — отмечают в ЦПД.

Кроме того, он регулярно публикует в соцсетях видео и сообщения, в которых дискредитирует призыв в ВСУ и призывает уклоняться от службы, прямо вредящей обороноспособности государства.