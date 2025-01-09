"Самый бедный президент" мира умирает: он попрощался со своими земляками

Бывший президент Уругвая Хосе Мухика рассказал, что рак пищевода, диагностированный у него в апреле 2023 года, распространился на его печень. 89-летний исторический лидер Уругвая отказался от дальнейшего лечения и попросил медиков не заставлять его "страдать как в аду".

Хосе Мухика. Фото: Estefanía Leal/El País

В апреле 2023 года Хосе Мухика заявил, что болен раком пищевода. После 32 сеансов лучевой терапии уругвайский политик заявил, что опухоль исчезла. Однако новая информация указывает, что рак, который поразил пищевод, распространился на остальное тело.

"Рак в пищеводе колонизирует мою печень. Я это ничем не останавлю. Потому что я пожилой человек и потому что у меня две хронические болезни. У меня нет возможности для биохимического лечения или хирургического вмешательства, потому что мой организм не сможет с этим справиться" , – объяснил Мухика в интервью Busqueda.

Мухика сказал, что не будет проходить никакого другого лечения и попросил врачей не заставлять его "страдать как в аду". По его словам, он уже "обречен".

"Я хочу попрощаться со своими земляками. Легко уважать тех, кто думает так же, как ты, но ты должен понять, что основой демократии является уважение к тем, кто думает иначе. Поэтому первая категория – это мои земляки, и я с ними прощаюсь. Я всех обнимаю", — сказал Хосе Мухика, когда его глаза наполнились слезами.

Мухика также простился с коллегами и поклонниками. Он уверяет, что больше не будет давать интервью и не будет появляться на публике. Уругвайский экс-президент призвал оставить его в покое, подчеркнув, что цикл закончился, "я умираю", и как "воин имею право на отдых".

Менее чем за четыре месяца до своего 90-летия Мухика выразил желание быть похороненным на своей ферме, расположенной в сельской местности Монтевидео.

Хосе Мухика был президентом Уругвая с 2010 по 2015 годы. После победы на выборах он отказался от дома и выбрал ферму жены за пределами столицы Монтевидео. Кроме того, он передавал 90% своей месячной зарплаты на благотворительность. Следовательно, его доход примерно равен доходу рядового гражданина Уругвая. По такому образу жизни он получил титул "беднейшего президента мира".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что предшественник Хосе Мухики на посту президента Уругвая Табаре Васкес рассказал о тяжелом онкологическом заболевании. Через год он скончался.

Также "Комментарии" писали о том, каким будет размер зарплаты президента Украины в 2025 году.