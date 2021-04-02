Самоубийство украинского солдата: пользователи соцсетей требуют отставки Хомчака

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Станислав Молчанов
В военной части №3085 в Донецкой области автоматной очередью в голову
застрелился солдат-контрактник Вооруженных сил Украины. Это был двадцатилетний
Алексей Саенко. Кадры того, как он выстрелил из АКС-74У снимали на телефоны его
сослуживцы. Об этом пишет "Деловая столица".
По данным Telegram-канала "Днепр Оперативный", все участники происшествия курили легкие
наркотики.
В воинской части подтвердили факт происшествия и правдивость видео. Кроме
того, известно, что уже начата проверка. Правоохранители открыли уголовное
производство (ч. 1 ст. 115 УК с дополнительной отметкой "самоубийство").
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак пока не отреагировал на инцидент и не
прокомментировал то, что солдаты якобы употребляли наркотические вещества.
В то же время, пользователи соцсетей бурно отреагировали на произошедшее:
"Обычный, буржуазный, армейский БАРДАК! В окопах и блиндажах солдаты сами. Офицеры отдельно от них живут и служат. Солдатами интересуются только "наскоками". Дисциплины никакой. Идеологии никакой. Даже комиссаров по воспитательной работе нет. Вот они и сходят с ума по мелкобуржуазному. Да еще кайфуя снимают это все на видео. Любая армия в условиях отсутствия идеологии и ясных целей, теряет дисциплину и стремительно разлагается", – написал по этому поводу Геннадий Евлахов.
"Сейчас нет армии", – делают вывод украинцы из увиденного и призывают к
ответу Главнокомандующего Хомчака, требуя после всего этого ужаса его
немедленной отставки.
"Зеленский как главнокомандующий не может повлиять на Путина, но навести
порядок в армии обязан", – отмечает Татьяна Горевая.
"Как матерям отдавать своих сыновей защищать Родину, если там ходят наркотики и рекой льется спиртной", – пишут женщины в соцсетях.
"…по 10-ти бальной шкале, мы даже ни
на одну единицу не в стандартах НАТО", – пишет Николай Фень.
"После такого всем, без исключения, надо в отставку, без права занимать больше какие-либо должности", – призывает Галина Кравченко.
Напомним, что главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака в Офисе президента хотели уволить еще в конце прошлого года.
Ранее "Комментарии" писали, что Руслан Хомчак рассказал о том, как российские террористы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей постоянно погибают от передозировки.
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