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Самоубийство украинского солдата: пользователи соцсетей требуют отставки Хомчака

Правоохранители начали проверку по факту самоубийства военного

сегодня, 21:17
Автор:

Станислав Молчанов

В военной части №3085 в Донецкой области автоматной очередью в голову застрелился солдат-контрактник Вооруженных сил Украины. Это был двадцатилетний Алексей Саенко. Кадры того, как он выстрелил из АКС-74У снимали на телефоны его сослуживцы. Об этом пишет "Деловая столица".

Самоубийство украинского солдата: пользователи соцсетей требуют отставки Хомчака

По данным Telegram-канала "Днепр Оперативный", все участники происшествия курили легкие наркотики.

В воинской части подтвердили факт происшествия и правдивость видео. Кроме того, известно, что уже начата проверка. Правоохранители открыли уголовное производство (ч. 1 ст. 115 УК с дополнительной отметкой "самоубийство").

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак пока не отреагировал на инцидент и не прокомментировал то, что солдаты якобы употребляли наркотические вещества.

В то же время, пользователи соцсетей бурно отреагировали на произошедшее:

"Обычный, буржуазный, армейский БАРДАК! В окопах и блиндажах солдаты сами. Офицеры отдельно от них живут и служат. Солдатами интересуются только "наскоками". Дисциплины никакой. Идеологии никакой. Даже комиссаров по воспитательной работе нет. Вот они и сходят с ума по мелкобуржуазному. Да еще кайфуя снимают это все на видео. Любая армия в условиях отсутствия идеологии и ясных целей, теряет дисциплину и стремительно разлагается", – написал по этому поводу Геннадий Евлахов.

"Сейчас нет армии", – делают вывод украинцы из увиденного и призывают к ответу Главнокомандующего Хомчака, требуя после всего этого ужаса его немедленной отставки.

"Зеленский как главнокомандующий не может повлиять на Путина, но навести порядок в армии обязан", – отмечает Татьяна Горевая.

"Как матерям отдавать своих сыновей защищать Родину, если там ходят наркотики и рекой льется спиртной", – пишут женщины в соцсетях.

 "…по 10-ти бальной шкале, мы даже ни на одну единицу не в стандартах НАТО", – пишет Николай Фень.

"После такого всем, без исключения, надо в отставку, без права занимать больше какие-либо должности", – призывает Галина Кравченко. 

Самоубийство украинского солдата: пользователи соцсетей требуют отставки Хомчака - фото 2
Самоубийство украинского солдата: пользователи соцсетей требуют отставки Хомчака - фото 3
Самоубийство украинского солдата: пользователи соцсетей требуют отставки Хомчака - фото 4
Самоубийство украинского солдата: пользователи соцсетей требуют отставки Хомчака - фото 5

Напомним,  что главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака в Офисе президента хотели уволить еще в конце прошлого года.

Ранее "Комментарии" писали, что Руслан Хомчак рассказал о том, как российские террористы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей постоянно погибают от передозировки.


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Источник: https://www.dsnews.ua/society/soldat-zsu-zastrelivsya-v-kompaniji-tovarishiv-po-sluzhbi-video-18-02042021-420862
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