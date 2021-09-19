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Главная Новости Общество происшествия С базы отдыха - в больницу: сколько людей пострадало в пожаре в Харьковской области
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С базы отдыха - в больницу: сколько людей пострадало в пожаре в Харьковской области

Предварительно, причина возгорания - замыкание электропроводки

сегодня, 18:10
Автор:

Козлова Альбіна

С базы отдыха - в больницу: сколько людей пострадало в пожаре в Харьковской области

Домик на базе отдыха сгорел полностью, фото Нацполиции

В поселке под Чугуевом сгорело дотла здание на базе отдыха. Событие случилось 19 сентября утром. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции в Харьковской области.

Известно, что пожар возник на территории недействующей базы отдыха в поселке Печенеги. Деревянный дом охватило пламя. В доме находилось десять человек.

По разным данным, от огня пострадали 1-2 человека. Пострадавшие — это 43-летний мужчина и 35-летняя женщина. Сообщается, что мужчина вроде бы пытался самостоятельно потушить огонь. Пострадавший получил ожоги рук, ног и спины. Женщина, вероятно, ему помогала. Мужчину госпитализировали на карете "скорой" в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

О состоянии здоровья женщины не сообщается. Восемь человек в медицинской помощи не нуждались.


С базы отдыха - в больницу: сколько людей пострадало в пожаре в Харьковской области - фото 2
С базы отдыха - в больницу: сколько людей пострадало в пожаре в Харьковской области - фото 3
С базы отдыха - в больницу: сколько людей пострадало в пожаре в Харьковской области - фото 4
С базы отдыха - в больницу: сколько людей пострадало в пожаре в Харьковской области - фото 5


Пожарные, прибывшие на место, ликвидировали огонь на площади 40 квадратных метров через час.

В полиции Харьковской области называют причиной пожара замыкание электропроводки. Обстоятельства происшествия расследуются полицией Чугуевского районного управления.

По факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Если будет установлено, что кто-то из людей причастен к пожару, ему может грозить лишение свободы до 3 лет.

Как сообщал портал "Комментарии", в Кривом Роге погибли работники коммунального предприятия "Кривбассводоканал". На место приехали спасатели. Когда они спустились к коллектору, то обнаружили там тела людей. Потерпевшие не подавали признаков жизни.


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Источник: https://hk.npu.gov.ua/news/Inshi-podiji/policziya-rozsliduje-obstavini-zagoryannya-budinku-na-bazi-vidpochinku-u-chugujivskomu-rajoni/
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