С базы отдыха - в больницу: сколько людей пострадало в пожаре в Харьковской области

Домик на базе отдыха сгорел полностью, фото Нацполиции

В поселке под Чугуевом сгорело дотла здание на базе отдыха. Событие случилось 19 сентября утром. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции в Харьковской области.



Известно, что пожар возник на территории недействующей базы отдыха в поселке Печенеги. Деревянный дом охватило пламя. В доме находилось десять человек.

По разным данным, от огня пострадали 1-2 человека. Пострадавшие — это 43-летний мужчина и 35-летняя женщина. Сообщается, что мужчина вроде бы пытался самостоятельно потушить огонь. Пострадавший получил ожоги рук, ног и спины. Женщина, вероятно, ему помогала. Мужчину госпитализировали на карете "скорой" в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

О состоянии здоровья женщины не сообщается. Восемь человек в медицинской помощи не нуждались.









Пожарные, прибывшие на место, ликвидировали огонь на площади 40 квадратных метров через час.



В полиции Харьковской области называют причиной пожара замыкание электропроводки. Обстоятельства происшествия расследуются полицией Чугуевского районного управления.

По факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Если будет установлено, что кто-то из людей причастен к пожару, ему может грозить лишение свободы до 3 лет.

Как сообщал портал "Комментарии", в Кривом Роге погибли работники коммунального предприятия "Кривбассводоканал". На место приехали спасатели. Когда они спустились к коллектору, то обнаружили там тела людей. Потерпевшие не подавали признаков жизни.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!