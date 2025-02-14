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Российский дрон нанес удар по Чернобыльской АЭС: реакция МАГАТЭ

В МАГАТЭ подтвердили удар беспилотника по Чернобыльской АЭС.

сегодня, 11:08
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Slava Kot

Появилась первая реакция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на попадание российского беспилотника по защитному саркофагу четвертого реактора Чернобыльской атомной электростанции. В результате удара дрона по ЧАЭС возник пожар.

Российский дрон нанес удар по Чернобыльской АЭС: реакция МАГАТЭ

Саркофаг на Чернобыльской АЭС

Как сообщает МАГАТЭ в ночь с 13 на 14 февраля, около 01:50 беспилотник врезался по Новому безопасному конфайнменту объекта "Укрытие" (НБК).

"Команда МАГАТЭ на Чернобыльской площадке услышала взрыв со стороны Нового безопасного конфайнмента, который защищает остатки реактора № 4 бывшей Чернобыльской АЭС, что привело к пожару. Им сообщили, что БПЛА врезался в крышу НБК", — говорится в заявлении МАГАТЭ.

Также на удар дрона отреагировал руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, указавший, что инцидент в Чернобыле и недавнее усиление военной активности вокруг Запорожской АЭС подчеркивают постоянные риски ядерной безопасности.

"Нет места для самодовольства, и МАГАТЭ остается в состоянии повышенной готовности", — сказал Гросси.

Пожар, возникший после удара российского беспилотника, удалось потушить. В настоящее время радиационный фон не повышался и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия Чернобыльской АЭС существенные.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что европейцы уже не просто "обеспокоены" тем, что Россия ударила по Чернобыльской атомной электростанции.

Также "Комментарии" писали, что Россия обвинила Украину в обстреле экспертов МАГАТЭ, ехавших на Запорожскую АЭС для ротации на атомной электростанции.




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Источник: https://x.com/iaeaorg/status/1890290202599633111
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