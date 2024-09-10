Российский диверсант задержан на Полтавщине – СБУ

Служба безопасности и Национальная полиция задержали на Полтавщине приспешника рф, который готовил серию поджогов на стратегических объектах Укрзализныци. Под прицелом врага были релейные шкафы на главных линиях железнодорожного сообщения региона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ведомства.

диверсант в Полтаве, фото: СБУ

Для совершения диверсий оккупанты дистанционно привлекли местного жителя из Лубенского района области.

Он попал в поле зрения российских спецслужб, когда искал "легкий заработок" в телеграм-каналах.

Чтобы выполнить враждебную задачу, фигурант отслеживал локации потенциальных целей, а затем из бинокля наблюдал за ними, выбирая удобное время для поджога.





В то же время злоумышленник приобрел вспомогательные средства – легковоспламеняющуюся смесь, защитные перчатки, нож и многофункциональный молоток для взлома дверцы энергооборудования.

Подготовившись, он поджег релейный шкаф и снял возгорание на камеру своего телефона.

По данным следствия, злоумышленник планировал продлить серию поджогов.

Правоохранители задержали фигуранта, когда он проводил разведку вблизи новой "цели". У задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами коммуникации с оккупантами, а также орудия для совершения поджогов.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 113 и ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, приготовление к диверсии, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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