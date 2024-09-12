Зеленский: "Российская ракета атаковала судно с зерном, направлявшееся в Египет"

Российская ракета атаковала груз пшеницы в Черном море. Он предназначался для Египта. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает портал "Комментарии".

Поврежденное судно с зерном. Фото: Владимир Зеленский

"Сегодняшний удар в Черном море – по обычному гражданскому судну сразу после выхода из украинских территориальных вод. По предварительным данным, к счастью, обошлось без человеческих потерь.

Украина — один из ключевых глобальных доноров продовольственной безопасности. От нормальной и беспрепятственной работы нашего экспортного продовольственного коридора зависит внутренняя стабильность и жизнь десятков стран в разных частях света.

Критическая наша поставка продовольствия в страны Африки и региона Ближнего Востока. Мы будем и дальше делать все для защиты наших портов, нашего Черного моря и поставки продовольствия на глобальный рынок. Это настоящий приоритет для Украины – защита жизни, и так же это должно быть приоритетом для каждой страны", – подчеркнул президент.

Он отметил, что пшеница и продовольственная безопасность никогда не должны быть мишенью для ракет.

"Ожидаем реакции мира", – добавил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Донецкой области погибли работники МККК – Лубинец осудил организацию из-за молчания

Три гражданина Украины, штатных работников МККК, погибли, еще двое работников получили ранения из-за обстрела россии на Донбассе сегодня. Обстрелянный автомобиль МККК.

Артиллерийский обстрел рф совершила по селу Веролюбовка в Донецкой области. Работники МККК находились в грузовике, которым перевозили гуманитарную помощь.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец высказался по поводу данной трагедии и осудил гуманитарные организации – МККК и МФКК – из-за молчания.