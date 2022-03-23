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Российская певица сняла украинское знамя с Энергодарского городского совета: против нее возбудили дело

Юлия Чичерина засняла свои действия

сегодня, 00:35
Автор:

Лиля Воробьева
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Российская рок-исполнительница, являющаяся поклонницей "русского мира" Юлия Чичерина, всегда поддерживающая террористов "Л/ДНР", сняла украинский флаг на помещении Энергодарского горсовета. Этот инцидент, который певица снимала на видео, произошел 21 марта.

Российская певица сняла украинское знамя с Энергодарского городского совета: против нее возбудили дело

Юлия Чичерина (фото из открытых источников)

Такие действия российской артистки квалифицируются как надругательство над государственным символом Украины, начатое уголовное производство. Об этом информируют в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" — сказано в информации.

Как сообщают представители следствия, 21 марта 2022 года Чичерина приехала в город Энергодар, чтобы поддержать российских военных. Чтобы полностью утвердить отделение города, которое захватили оккупанты от других украинских территорий, исполнительница с помощью оккупантов сняла с крыши городской мэрии города Энергодар украинский флаг. Именно таким способом Чичерина совершила действия надругательства по поводу украинского государственного символа.

Досудебное расследование по данному уголовному производству проводят представители следствия Управления СБУ в Запорожской области.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Чернобаевке российские кафиры разгромили ракетой собственную технику . Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил о неудачном пуске ракеты российскими оккупантами в Чернобаевке Херсонской области. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Арестовича на странице в Фейсбуке.



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Источник: https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/335682581927915
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Обсуждения

Юрий

сегодня, 00:54

Старая потаскуха чечерина,по ней еще с Крыма плачет виселица.

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