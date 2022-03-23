Российская певица сняла украинское знамя с Энергодарского городского совета: против нее возбудили дело



















Российская рок-исполнительница, являющаяся поклонницей "русского мира" Юлия Чичерина, всегда поддерживающая террористов "Л/ДНР", сняла украинский флаг на помещении Энергодарского горсовета. Этот инцидент, который певица снимала на видео, произошел 21 марта.

Юлия Чичерина (фото из открытых источников)

Такие действия российской артистки квалифицируются как надругательство над государственным символом Украины, начатое уголовное производство. Об этом информируют в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" — сказано в информации.

Как сообщают представители следствия, 21 марта 2022 года Чичерина приехала в город Энергодар, чтобы поддержать российских военных. Чтобы полностью утвердить отделение города, которое захватили оккупанты от других украинских территорий, исполнительница с помощью оккупантов сняла с крыши городской мэрии города Энергодар украинский флаг. Именно таким способом Чичерина совершила действия надругательства по поводу украинского государственного символа.

Досудебное расследование по данному уголовному производству проводят представители следствия Управления СБУ в Запорожской области.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Чернобаевке российские кафиры разгромили ракетой собственную технику . Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил о неудачном пуске ракеты российскими оккупантами в Чернобаевке Херсонской области. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Арестовича на странице в Фейсбуке.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!