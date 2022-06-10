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Россиянка организовала в Одессе сеть аптек с подделками и наркотиками: подробности

Изъяты медпрепараты почти на три миллиона гривен

сегодня, 17:45
Автор:

Лиля Воробьева
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В городе Одесса россиянка стала организатором преступного бизнеса. В сети собственных аптек, которые она открыла в курортном городе, наладила торговлю сомнительными лекарственными таблетками и наркосодержащими препаратами, что продавала без рецепта.

Россиянка организовала в Одессе сеть аптек с подделками и наркотиками: подробности

Некоторые "аптеки" осуществляли свою деятельность без лицензии (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесском регионе.

Полицейские установили, что 66-летняя уроженка России стала преступным куратором личной сети аптек в городе, где торговали незарегистрированными на украинской территории медицинскими препаратами белорусского и российского производства. Работники этих медицинских учреждений без рецептов реализовали кодеинсодержащие лекарственные средства. При этом у некоторых учреждений даже не было лицензий, позволяющих право осуществлять розничную торговлю.

Важно, что злоумышленница работала не сама, вместе с ней закон нарушали фармацевты, нанятые для работы в сети аптек.

Одесские правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях этих фармацевтов, в сети аптек и так называемом складе преступной группы фармацевтов. Удалены наркосодержащие препараты, также незарегистрированные на территории нашей страны сомнительные медикаменты. В общей сложности изъято медицинских препаратов на почти 3 млн грн.

Изъятые наркосодержащие препараты и фармацевтические подделки направлены на прохождение экспертизы.

"В настоящее время решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения по ч. 1 ст. 320 УКУ. Это – нарушение установленных правил обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и ч. 2 ст. 321-1 — фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств",- информируют о последствиях операции одесские полицейские.

Напоминаем, что "Комментарии" информировали о том, что екснардеп Лещенко прокомментировал видео, на котором человек, похожий на него, употребляет наркотики .  


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