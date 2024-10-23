Россияне планируют «восстановить производственную деятельность» на заводах в Мариуполе: что будут делать на самом деле

Оккупационные СМИ сообщают, что предприятия "Азовмаш" и "Азовэлектросталь" отдадут "Ростеху" . Все активы двух заводов полностью перейдут в российскую государственную корпорацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Мариупольского городского совета.

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Цель, по словам оккупантов, состоит в "возобновлении производственной деятельности предприятий".

"Но маловероятно, что оккупанты будут особенно вкладываться в модернизацию разрушенных промышленных объектов. Они ведь не стремятся даже восстанавливать металлургические комбинаты. Скорее всего, они планируют запустить электропечи и переплавлять украденный металлолом в более удобные формы для транспортировки", – отмечают в горсовете.

Напомним, что "Азовмаш" был одним из самых крупных машиностроительных концернов Украины. Предприятия группы фактически приостановили работу в 2015 году из-за банкротства. В ходе блокады здесь шли плотные бои.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Путин разрешил ограбить огромный металлургический комбинат в Мариуполе: кому он "достался"

Российский диктатор Владимир Путин передал контроль над Мариупольским металлургическим комбинатом имени Ильича людям, близким к главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом сообщает The Wall Street Журнал.

Согласно сообщениям, комбинат активно разворовывается. Среди контролирующих заводом Руслан Геремеев, родственник сенатора Сулеймана Геремеева, который является соратником Кадырова. Кроме того, долю в управляющей комбинатом компании "ММК Ильича" получил его сын Валид Геремеев.

Разграбление завода включает в себя вывоз прокатных изделий в Россию, а также демонтаж и транспортировку в РФ производственной линии стоимостью 220 миллионов долларов, установленной на заводе незадолго до полномасштабного вторжения.

"Он, а также заместитель председателя министерства строительства и ЖКХ Чечни Вахит Геремеев являются родственниками сенатора Сулеймана Геремеева, соратника Кадырова. При этом половину акций ООО "ММК Ильича", который сейчас контролирует завод, получил его сын Валид", — говорится в сообщении.