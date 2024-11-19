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Россияне на оккупированных территориях "охотятся" на некоторых детей

Ситуация на оккупированных территориях обостряется: оккупанты "охотятся" на талантливых детей

сегодня, 15:36
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Кречмаровская Наталия

На временно оккупированных территориях Украины, захватчики пытаются вывезти максимальное количество украинских детей. Речь идет прежде всего о детях, которых считают талантливыми. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра национального сопротивления.

Россияне на оккупированных территориях "охотятся" на некоторых детей

Фото Центра национального сопротивления

“Империя годами питается мозгами покоренных народов, поэтому первое, что совершает кремль на захваченных землях – это выкачка материальных и интеллектуальных ресурсов. Не исключением ситуация на ВОТ”, — говорится в сообщении Центра.

По данным Центра, кремлевские оккупационные администрации формируют списки детей, имеющих достижения в области музыки, искусства и спорта. В дальнейшем планируется вывести этих детей в профильные интернаты на территории России. При этом обещают определенные преимущества над сверстниками по ТОТ.

“Заметим, что в России спорт обречен, как и любые художественные инициативы. Российская культура является оружием кремля и не является конкурентной в свободном мире. Спортсмены России находятся в изоляции. Поэтому призываем родителей не дать россиянам уничтожить будущее своих одаренных детей”, — говорится в сообщении Центра.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для украинцев на временно оккупированных территориях Украины, которые не проявляют лояльности к захватническому режиму, создадут специальные центры.

Центры популяризации русского языка будут созданы на всех временно оккупированных территориях Украины. Такую "инициативу" выразил Путин", — сообщили в Центре. По данным Центра, лидер России поставил задачу в приоритетном порядке оснащать кабинеты русской словесности у уничтоженных российскими оккупантами Донецкой. Луганская, Запорожская и Херсонская области.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/no-tot-rosiyany-polyuyut-na-ukrayinskyh-talanovytyh-ditej/
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