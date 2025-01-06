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Россияне должны понести наказание: президент Азербайджана сделал громкое заявление

Алиев требует наказать россиян, виновных в катастрофе азербайджанского самолета

сегодня, 13:15
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Кравцев Сергей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками самолета "Азербайджанских авиалиний" заявил, что вина за катастрофу лежит на представителях РФ и потребовал, чтобы виновные были наказаны. Как передает портал "Комментарии", слова лидера Азербайджана приводит азербайджанское государственное информагентство Azertag.

Россияне должны понести наказание: президент Азербайджана сделал громкое заявление

Ильхам Алиев. Фото из открытых источников

"Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе (авиакатастрофа в Актау — ред.), лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения", – отметил Алиев.

По его словам, сейчас идет процесс расшифровки черных ящиков.

Алиев высказал уверенность в том, что в ближайшее время мы узнаем предварительный результат, и все станет на свои места, вся картина произошедшей трагедии будет известна. И это, естественно, будет важным моментом в деле полного расследования этой трагедии и наказания виновных в ней.

Читайте также на портале "Комментарии" — с 1 января 2025 года граждане России смогут оставаться в Азербайджане без визы всего 90 дней в течение одного календарного года. Соответствующее постановление подписал 29 декабря премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Новые правила касаются не только граждан России, но и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ. Если срок пребывания превысит 90 дней, для дальнейшего пребывания необходимо получить визу или покинуть страну. Эти изменения объявили на фоне напряженных отношений между Баку и Москвой, обострившиеся после крушения самолета Embraer 190 Azerbaijan Airlines 25 декабря. Тогда во время аварии погибли все находившиеся на борту. Хотя официальные причины трагедии еще не обнародованы, ситуация оказала дополнительное давление на отношения между странами.




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