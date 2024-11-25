Россияне активно нанимают украинских диверсантов: военные сообщили, какое наказание для них лучше всего

В Украине преступники активно идут на сотрудничество с российскими спецслужбами, соглашаясь выполнять террористические задачи. Вот только диверсии оккупантов уже вышли на "новый уровень". Об этом сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

Максим Жорин. Фото из открытых источников

"Сейчас снова сильно активизировались российские спецслужбы, нанимая наших дебилов для диверсий. При этом сами диверсии стали гораздо опаснее. Это уже не поджоги военным авто, а убийства — например с помощью заложенной взрывчатки.

Мне сложно понять, насколько нужно быть тупыми, чтобы принимать такие задачи от русаков. Очень много дегенератов поймано. Лучший для них вариант – когда их ловят правоохранительные органы. Даже пожизненный приговор, на фоне других возможных опций, становится неплохим вариантом", – отметил военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

За два месяца стало известно о расстреле более полусотни украинских пленных

В октябре-ноябре этого года зарегистрировано 13 уголовных производств по фактам расстрела 54 украинских военнопленных. Это треть от всех производств, начатых в 2024 году по таким фактам.

Об этом в эфире "Суспильного" сообщил заместитель начальника Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису Генпрокурора Тарас Семкив. Всего в настоящее время расследуется 53 уголовных производства по фактам расстрела 177 защитников Украины.

Подавляющее большинство из них зарегистрировано в этом году – 37 уголовных производств по фактам расстрела 109 человек.

"Очевидно, что есть увеличение количества таких случаев. Это происходит на всех участках фронта. Мы понимаем, какие подразделения к этому причастны", – отметил Тарас Семкив.

Заместитель начальника Департамента также уточнил, что уже четыре уголовных производства начаты по фактам расстрелов украинских военнослужащих на территории Курской области России.