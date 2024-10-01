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Россия атаковала магистральную подстанцию одной из АЭС

Очередной акт ядерного терроризма: россия атаковала подстанцию и обесточила линию питания оккупированной Запорожской АЭС

сегодня, 11:00
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Недилько Ксения

В результате российской атаки на магистральную подстанцию обесточена одна из линий питания оккупированной Запорожской АЭС. Станция снова оказалась на грани блекаута. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго, информирует портал "Комментарии".

Россия атаковала магистральную подстанцию одной из АЭС

Запорожская АЭС. Фото из открытых источников

"Очередной акт российского терроризма создал угрозу аварии на оккупированной Запорожской АЭС. Требуем немедленно выполнить резолюцию МАГАТЭ и вернуть оккупированную АЭС под украинский контроль. Безопасная эксплуатация Запорожской АЭС возможна только под контролем Украины", – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Энергетики работают над ликвидацией последствий вражеских обстрелов, чтобы как можно быстрее восстановить полноценное питание оккупированной АЭС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты обстреляли центр Херсона: есть погибшие и раненые

Оккупанты атаковали рынок в центре Херсона. Под ударом оказались торговые точки, где с утра херсонцы покупали или продавали продукцию. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует портал "Комментарии".

"На данный момент известно о минимум восьми пострадавших. Предварительно, пять человек погибли, еще трое – ранены. Пострадавших доставили в медучреждение. Они – под наблюдением наших врачей", – сообщил председатель ОВА.

По данным Херсонской областной прокуратуры, 1 октября 2024 года, около 9:00, войска россии нанесли удары, вероятно, со ствольной артиллерии по средой Херсона. Обстрел произошел рядом с местным рынком и остановкой общественного транспорта.

Известно, что в результате обстрела погибли семь гражданских — три женщины и четверо мужчин. Также ранены трое горожан, им предоставляется квалифицированная медицинская помощь. Данные уточняются.



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