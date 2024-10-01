Россия атаковала магистральную подстанцию одной из АЭС

В результате российской атаки на магистральную подстанцию обесточена одна из линий питания оккупированной Запорожской АЭС. Станция снова оказалась на грани блекаута. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго, информирует портал "Комментарии".

Запорожская АЭС. Фото из открытых источников

"Очередной акт российского терроризма создал угрозу аварии на оккупированной Запорожской АЭС. Требуем немедленно выполнить резолюцию МАГАТЭ и вернуть оккупированную АЭС под украинский контроль. Безопасная эксплуатация Запорожской АЭС возможна только под контролем Украины", – отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Энергетики работают над ликвидацией последствий вражеских обстрелов, чтобы как можно быстрее восстановить полноценное питание оккупированной АЭС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты обстреляли центр Херсона: есть погибшие и раненые

Оккупанты атаковали рынок в центре Херсона. Под ударом оказались торговые точки, где с утра херсонцы покупали или продавали продукцию. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует портал "Комментарии".

"На данный момент известно о минимум восьми пострадавших. Предварительно, пять человек погибли, еще трое – ранены. Пострадавших доставили в медучреждение. Они – под наблюдением наших врачей", – сообщил председатель ОВА.

По данным Херсонской областной прокуратуры, 1 октября 2024 года, около 9:00, войска россии нанесли удары, вероятно, со ствольной артиллерии по средой Херсона. Обстрел произошел рядом с местным рынком и остановкой общественного транспорта.

Известно, что в результате обстрела погибли семь гражданских — три женщины и четверо мужчин. Также ранены трое горожан, им предоставляется квалифицированная медицинская помощь. Данные уточняются.