Родственники, которые ждут пленных, получают опасные звонки: что известно

Зафиксирована очередная волна звонков к родственникам украинских военнопленных. Неизвестные лица, которые представляются "представителями российских органов, ответственных за обмен", пытаются оказывать давление и манипулировать доверием близких Защитников.

Акция по возвращению военнопленных. Фото: Суспильне

"Неизвестные побуждают массово посылать электронные обращения в государственные и международные структуры, посылать доказательства (фото/скриншоты писем) в частные сообщения, а также распространять эти "инструкции" в чатах семей пропавших без вести", — отмечают в Коордштабе.

Для удобства они предоставляют ориентировочный текст обращений и перечень учреждений, к которым якобы следует обращаться:

- Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными;

- Национальное информационное бюро;

- Международный Комитет Красного Креста;

- Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR);

– Администрация Президента США (Белый дом).

В Коордштабе отмечают, что эти действия не имеют ничего общего с официальными механизмами обмена военнопленных. Это очередная информационно-психологическая операция агрессора, которая имеет целью посеять панику, дестабилизировать общество и дискредитировать государственные органы.

Координационный штаб призывает в подобных случаях не доверять таким телефонным абонентам, а сразу обращаться в правоохранительные органы и Координационный штаб.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вчера состоялся очередной обмен военнопленными, который был согласован в рамках переговоров в Стамбуле.