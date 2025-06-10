Родственники, которые ждут пленных, получают опасные звонки: что известно

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Недилько Ксения
Зафиксирована очередная волна звонков к родственникам украинских военнопленных. Неизвестные лица, которые представляются "представителями российских органов, ответственных за обмен", пытаются оказывать давление и манипулировать доверием близких Защитников.
Акция по возвращению военнопленных. Фото: Суспильне
Для удобства они предоставляют ориентировочный текст обращений и перечень учреждений, к которым якобы следует обращаться:
- Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными;
- Национальное информационное бюро;
- Международный Комитет Красного Креста;
- Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR);
– Администрация Президента США (Белый дом).
В Коордштабе отмечают, что эти действия не имеют ничего общего с официальными механизмами обмена военнопленных. Это очередная информационно-психологическая операция агрессора, которая имеет целью посеять панику, дестабилизировать общество и дискредитировать государственные органы.
Координационный штаб призывает в подобных случаях не доверять таким телефонным абонентам, а сразу обращаться в правоохранительные органы и Координационный штаб.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что вчера состоялся очередной обмен военнопленными, который был согласован в рамках переговоров в Стамбуле.
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