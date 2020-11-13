Родителям придется отвечать за школьника, который издевался над учителем

В одной из школ Лановецкого района Тернопольской области ученик 8-го класса устроил буллинг против учителя. Данную историю рассказывает "Газета по-украински".

За вызывающее поведение подростка ответственность понесут родители, сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.

"Восьмиклассник неоднократно срывал урок вызывающим поведением. Педагог пытался остановить беспредел, призвал ученика быть вежливым и добросовестным, неоднократно жаловался дирекции и родителям. В дело вмешались работники ювенальной превенции. По факту задокуметованого правонарушениях совершенного несовершеннолетним лицом, штраф платить его родители", — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что буллинг, в результате которого могла быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью, влечет за собой наложение штрафа от 850 — 1700 гривен. Если травля совершается группой лиц или повторно в течение года, то штраф составит от 1700 до 3400 грн.

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