Родителям придется отвечать за школьника, который издевался над учителем

Язык
Coinspot 13.11.2020
BTC/USD
16143.47
ETH/USD
466.85
LTC/USD
65.36
НБУ 13.11.2020
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Владимир Лавский
В одной из школ Лановецкого района Тернопольской области ученик 8-го класса устроил буллинг против учителя. Данную историю рассказывает "Газета по-украински".
За вызывающее поведение подростка ответственность понесут родители, сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.
В полиции добавили, что буллинг, в результате которого могла быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью, влечет за собой наложение штрафа от 850 — 1700 гривен. Если травля совершается группой лиц или повторно в течение года, то штраф составит от 1700 до 3400 грн.
Как ранее сообщали "Комментарии", женщине пришлось рожать у роддома, в который ее не пустили.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости