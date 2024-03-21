Риелторка из Сиднея сожгла дом за 1,5 миллиона: подробности

В пригороде Сиднея агент по недвижимости случайно сожгла дом стоимостью 3 миллиона австралийских долларов. Это случилось, когда она готовила дом к показу потенциальным покупателям. Джули Бандок нашла мокрые простыни, оставленные на солнце сушиться, собрала их и положила на полку в комнате, после чего включила свет. Вскоре после этого начался пожар, уничтоживший дом вместе со всем, что было в нем.

Агент по недвижимости сожгла дом стоимостью 3 млн австралийских долларов

Владелец дома и четверо потерявших свои вещи арендаторов подали в суд на Бандок. После рассмотрения дела суд решил, что именно действия агента привели к пожару. В результате компания, в которой она работала, должна будет выплатить владельцу дома и арендаторам большую сумму денег в качестве компенсации за убытки.

Суд также признал, что во время судебного разбирательства Бандок вела себя агрессивно и пыталась избежать ответственности. Компания работодателя и Бандок пытались доказать, что частичную ответственность за пожар несут арендаторы и собственник, но суд отклонил эти аргументы, указав, что действия Бандок были единственной причиной ущерба.

В результате компания, для которой работала Бандок, должна выплатить более 740,000 австралийских долларов Питеру Алану Бушу, владельцу дома, и дополнительные 121,475 долларов четырем арендаторам за уничтоженное имущество.

Дело вызвало значительный резонанс в обществе и среди профессионалов в сфере недвижимости, подчеркнув важность соблюдения правил безопасности и ответственного обращения с имуществом. Также этот случай отметил важность профессионального подхода и осторожности при выполнении задач, которые могут повлиять на безопасность имущества и людей.

Выплачивающая компенсацию компания Domain Residential Northern Beaches выразила сожаление в связи с инцидентом и пообещала принять меры для предотвращения подобных случаев в будущем.