logo

BTC/USD

66386.25

ETH/USD

3497.41

LTC/USD

85.92

USD/UAH

39.20

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Риелторка из Сиднея сожгла дом за 1,5 миллиона: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Риелторка из Сиднея сожгла дом за 1,5 миллиона: подробности

Компания, в которой работала женщина, должна выплатить более 740 000 австралийских долларов конмнесации.

сегодня, 17:00
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

В пригороде Сиднея агент по недвижимости случайно сожгла дом стоимостью 3 миллиона австралийских долларов. Это случилось, когда она готовила дом к показу потенциальным покупателям. Джули Бандок нашла мокрые простыни, оставленные на солнце сушиться, собрала их и положила на полку в комнате, после чего включила свет. Вскоре после этого начался пожар, уничтоживший дом вместе со всем, что было в нем.

Риелторка из Сиднея сожгла дом за 1,5 миллиона: подробности

Агент по недвижимости сожгла дом стоимостью 3 млн австралийских долларов

Владелец дома и четверо потерявших свои вещи арендаторов подали в суд на Бандок. После рассмотрения дела суд решил, что именно действия агента привели к пожару. В результате компания, в которой она работала, должна будет выплатить владельцу дома и арендаторам большую сумму денег в качестве компенсации за убытки.

Риелторка из Сиднея сожгла дом за 1,5 миллиона: подробности - фото 2
Риелторка из Сиднея сожгла дом за 1,5 миллиона: подробности - фото 3

Суд также признал, что во время судебного разбирательства Бандок вела себя агрессивно и пыталась избежать ответственности. Компания работодателя и Бандок пытались доказать, что частичную ответственность за пожар несут арендаторы и собственник, но суд отклонил эти аргументы, указав, что действия Бандок были единственной причиной ущерба.

В результате компания, для которой работала Бандок, должна выплатить более 740,000 австралийских долларов Питеру Алану Бушу, владельцу дома, и дополнительные 121,475 долларов четырем арендаторам за уничтоженное имущество.

Дело вызвало значительный резонанс в обществе и среди профессионалов в сфере недвижимости, подчеркнув важность соблюдения правил безопасности и ответственного обращения с имуществом. Также этот случай отметил важность профессионального подхода и осторожности при выполнении задач, которые могут повлиять на безопасность имущества и людей.

Выплачивающая компенсацию компания Domain Residential Northern Beaches выразила сожаление в связи с инцидентом и пообещала принять меры для предотвращения подобных случаев в будущем.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости