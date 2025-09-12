logo

Резонансная стрельба в автосервисе: есть погибшие
НОВОСТИ

Резонансная стрельба в автосервисе: есть погибшие

Стрельба на Львовщине: в селе Подрясное в офисе автосервиса убиты двое мужчин

12 сентября 2025, 14:22
Автор:
Ткачова Марія

Во Львовской области правоохранители расследуют резонансный случай со смертельным исходом. Как сообщила полиция, около 12:00 часов дня в селе Подрясное Львовского района в помещении офиса местного автосервиса произошла стрельба.

На месте происшествия обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, погибшие являлись работниками этого сервиса. Их смерть наступила мгновенно еще до скорой помощи.

В настоящее время на месте трагедии работают полицейские, эксперты-криминалисты и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства, проверяют возможные версии конфликта и пытаются выяснить, кто именно открыл огонь.

Полиция официально подтвердила факт гибели двух человек, но не раскрывает их личные данные до завершения первоочередных следственных действий. Также не уточняется, был ли стрелок посторонним лицом, идет ли речь о внутреннем конфликте между работниками.

Очевидцев и людей, которые могут иметь дополнительную информацию, призывают обращаться в полицию Львовщины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что по данным источников РБК-Украина в СБУ, в ночь на 12 сентября была совершена масштабная атака беспилотниками на инфраструктуру российской нефтяной отрасли. Удары претерпел стратегический порт Приморск, являющийся основным экспортным хабом России на Балтике.
В результате атаки были поражены судно и насосная станция, после чего на территории порта вспыхнули мощные пожары. Понятно, что конкретно Приморск является конечной точкой Балтийской трубопроводной системы. Через этот объект ежегодно транспортируют около 60 млн. тонн нефти общей стоимостью более 15 миллиардов долларов.



