Резонансная стрельба в автосервисе: есть погибшие

Ткачова Марія
Во Львовской области правоохранители расследуют резонансный случай со смертельным исходом. Как сообщила полиция, около 12:00 часов дня в селе Подрясное Львовского района в помещении офиса местного автосервиса произошла стрельба.
Резонансная стрельба
На месте происшествия обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, погибшие являлись работниками этого сервиса. Их смерть наступила мгновенно еще до скорой помощи.
В настоящее время на месте трагедии работают полицейские, эксперты-криминалисты и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства, проверяют возможные версии конфликта и пытаются выяснить, кто именно открыл огонь.
Полиция официально подтвердила факт гибели двух человек, но не раскрывает их личные данные до завершения первоочередных следственных действий. Также не уточняется, был ли стрелок посторонним лицом, идет ли речь о внутреннем конфликте между работниками.
Очевидцев и людей, которые могут иметь дополнительную информацию, призывают обращаться в полицию Львовщины.