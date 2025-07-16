Рейтинг миллиардеров: кто неожиданно вырвался на второе место в первой тройке

Востребованность искусственного интеллекта подняла основателя Oracle до второго места среди самых богатых людей планеты. Ларри Эллисон обошел в рейтинге Цукерберга, и это еще не предел, его состояние продолжает увеличиваться. Об этом пишет "Bloomberg".

Доллар. Фото: из открытых источников

СМИ отмечают, что долгое время в центре внимания был Маск и битва техногигантов, Oracle неожиданно совершила прорыв. Так что теперь основатель Oracle Ларри Эллисон стал вторым самым богатым человеком на планете, опередив Марка Цукерберга.

Так, по данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Эллисон достигло 251,2 миллиарда долларов — и все это благодаря стремительному взлету акций Oracle, которые почти утроились с момента запуска ChatGPT в ноябре 2022 года.

Фактически за последние три месяца стоимость акций Oracle выросла более чем на 90%, благодаря серии крупных сделок в области облачных технологий.

Клиентами компании стали такие гиганты, как OpenAI и SoftBank, а также правительственные агентства США. В последние дни акции Oracle дополнительно выросли на 5,7%, когда США смягчили ограничения на экспорт чипов в Китай — новость, которая положительно повлияла и на производителей чипов, в частности Nvidia и AMD.

Более 80% состояния Эллисона — это акции и опционы Oracle. Ему 80 лет, и теперь он активно переосмысливает, куда направлять свои деньги.

Недавно он объявил, что переформатирует свое участие в Giving Pledge (инициатива миллиардеров жертвовать большую часть своего богатства на благотворительность), чтобы сосредоточиться на Ellison Institute of Technology — технологическом институте, связанном с Оксфордом, который работает над инновациями в здравоохранении, энергетике, агротехнологиях и ИИ.

Если же говорить о самом последнем рейтинге миллиардеров, то Илон Маск остается на вершине рейтинга с $357,8 млрд. Далее идет Ларри Эллисон с 251,2 миллиарда долларов. И замыкает тройку Цукерберг.

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