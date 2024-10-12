Рейды ТЦК выборочные? После каких концертов не проводятся масштабные проверки

В пятницу, 11 октября, сеть интернет всколыхнула новость, что после концерта группы "Океан Эльзы" работники ТЦК провели масштабные проверки. Также рейды проходили в общественных местах других городов Украины. Сообщалось о проверках во Львове, Киеве, Ужгороде и т.д. В целом, согласно действующему законодательству, такие меры разрешены. Ранее работники ТЦК применяли такие методы оповещения в спортивных и развлекательных заведениях Киева и Одессы. Портал "Комментарии" поинтересовался, а какие концерты могли "пропустить" работники ТЦК. К примеру, не "обходят ли вниманием" концерты студии "Квартал 95".



Иллюстративное фото

В четверг и пятницу, 10 и 11 октября, соответствующие концерты не проводили, однако в прошлую субботу, 5 октября, состоялся концерт-телесъемка "Единого квартала" Об этом свидетельствует анонс, размещенный на сайте Concert.ua. Мероприятие состоялось в ГП "Национальный дворец искусств "Украина".





Отметим, что в прошлую субботу сообщений о массовых проверках, устроенных работниками ТЦК в центре столицы, не было. Так что такие рейды не устраивали.

Однако утверждать, что работники ТЦК обходят мероприятия, организованные студией "Квартал 95" пока преждевременно. Однако показательным будет проведение полуфинала Киевской лиги смеха, запланированное на 19 октября.





Напомним, что "Лига смеха" — ежегодный фестиваль юмора, который проводится на территории Украины. Производство осуществляет студия "Квартал 95".

Фактически это и станет показательным – выборочны ли рейды ТЦК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вакарчук прокомментировал проведение после концерта рейдов работниками ТЦК.



