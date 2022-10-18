Рекордная взятка: бывшего нардепа Микитася задержали при попытке подкупить мэра Днепра

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Лиля Воробьева
Бывшего нардепа и руководителя строительной компании "Укрбуд" Максима Микитася задержали на попытке дать рекордную взятку в 22 млн евро мэру Днепра Борису Филатову. В НАБУ и САП заявили, что это одна из самых больших сумм взятки, которую правоохранителям удавалось фиксировать. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Максим Никитась (фото из открытых источников)
По информации следствия, в октябре 2022 года Микитась предложил Филатову взятку за контракт по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса, который должны получить подконтрольные ему компании.
В сообщении говорится, что бывший нардеп оценил "лояльность" мэра Днепра в 22 млн. евро, то есть 10% от общей стоимости проекта (220 млн. евро). А отдавать деньги обещал частями, на протяжении действия проекта – до 2027 года.
Известно, что строительство метрополитена в Днепре финансируется из средств по кредиту от Европейского банка реконструкции и развития.
Поэтому НАБУ и САП задержали Максима Микитася, сейчас решается вопрос об извещении ему о подозрениях по ч. 4 ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Украины.
Кроме того, правоохранители рассказали, что расследовать это дело они начали по заявлению Филатова. А еще — в НАБУ напомнили, что Микитась является фигурантом еще одного расследования по факту завладения 81 млн гривен средств Нацгвардии. Пока это дело слушается в суде.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что застройщик Максим Микитась оформил себе волонтерство для выезда из Украины. Экснародный депутат, фигурант нескольких уголовных дел Максим Микитась оформил через популярную систему "Путь" разрешение на выезд из Украины.
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