Рекордная взятка: бывшего нардепа Микитася задержали при попытке подкупить мэра Днепра

Бывшего нардепа и руководителя строительной компании "Укрбуд" Максима Микитася задержали на попытке дать рекордную взятку в 22 млн евро мэру Днепра Борису Филатову. В НАБУ и САП заявили, что это одна из самых больших сумм взятки, которую правоохранителям удавалось фиксировать. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Максим Никитась (фото из открытых источников)

По информации следствия, в октябре 2022 года Микитась предложил Филатову взятку за контракт по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса, который должны получить подконтрольные ему компании.

В сообщении говорится, что бывший нардеп оценил "лояльность" мэра Днепра в 22 млн. евро, то есть 10% от общей стоимости проекта (220 млн. евро). А отдавать деньги обещал частями, на протяжении действия проекта – до 2027 года.

Известно, что строительство метрополитена в Днепре финансируется из средств по кредиту от Европейского банка реконструкции и развития.