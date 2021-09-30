Ребенок в коме: в Черкасской области 7-летнюю девочку сбила "Газель" на глазах у матери (ФОТО)

В Черкасской области имела место дорожная трагедия. Маленький ребенок выскочил на шумную трассу и влетел прямо под микроавтобус, водитель которого даже не успел затормозить. Свидетелем происшествия была мать маленькой и другие жители населенного пункта Станиславчик Шполянского района. Малышка получил тяжелые травмы и сейчас находится в коме, за ее жизнь борются врачи местной больницы. Об этом сообщает отдел коммуникаций Нацполиции Черкасской области в социальных сетях.

Девочка в тяжелом состоянии (фото из открытых источников)

По сообщению полицейских, авария произошла 29 сентября. После обеда дочь с мамой приехали из райцентра домой и только сошли со своей маршрутки.

Малышка вырвалась и стремительно выскочила на шумную трассу. Там как раз объезжал пассажиров другой микроавтобус. Семилетняя шалунья попала под колеса "Газели", 57-летний водитель которой помимо своей воли наехал на нее, потому что даже не успел нажать на тормоза.

Все это видела мама малышки, которая даже и спасти свою кровинку не смогла. Так же ужаснулись и другие свидетели аварии, которые возвращались домой. Они позвонили к медикам и уведомили полицию.

В Шполянском медицинском учреждении за жизнь маленькой черкащанки борются врачи. Ребенок в тяжелом состоянии, и ее даже нельзя перевезти на лечение в Черкасскую областную больницу. Она в коме. Об этом информируют полицейские.





Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами ККУ. Микроавтобус изъят и перевезен на специальную полицейскую стоянку. Он будет находиться там, пока пройдут все необходимые следственные действия.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на Черкащине похитили мальчика.

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