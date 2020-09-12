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Разведка задержала террориста на территории Украины

Турецкая разведка задержала в Украине опасного преступника

сегодня, 01:48
Автор:

Владимир Лавский

Турецкие спецслужбы задержали на территории Украины представителя опасного террориста из Коммунистической партии Курдистана Ису Озера. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet Daily News.

Разведка задержала террориста на территории Украины

По данным турецкой разведки, Озер сбежал с территории Турции сразу после того, как полиция получила ордер на арест. Следующим местом пребывания террориста стала Одесса, именно оттуда и он вел указания и констультировал сеть группировок. Озер пребывал в списках Интерпола на протяжении длительного времени за "участие в вооруженной террористической организации и фальсификации официальных документов". Как сообщает источник, преступника уже доставили самолетом на турецкою землю, где и передадут правосудию.

Ранее разведка США опубликовала данные о происхождении коронавируса. 

Спецслужбы США пришли к выводу, что новый вирус COVID-19 не был выведен искусственно или генетически модифицирован. 


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