31 марта произошла авария на трассе в Швейцарии, когда автомобиль Ferrari GT C4 двигался в сторону Милана. Сначала сообщали об одной жертве – диджее из Косово Хисне Кестая, который известен под псевдонимом Dj Style Q. Однако теперь швейцарские СМИ сообщили о еще одной погибшей – украинской модели Анне Краевской.

Украинская модель Анна Краевская. Фото из открытых источников

Хесни Кестай и Анна Краевская возвращались 31 марта с вечеринки из города Сьон в Швейцарии. По предварительной версии, автомобиль Ferrari GT C4 двигался по трассе со скоростью более 200 километров в час, а водитель не справился с управлением и врезался в ограждение.

У обоих не было шансов выжить, ведь приехавшие на место аварии пожарные долго пытались достать обгоревшие тела. Поэтому идентификация тел оказалась длительной.

Место аварии автомобиля Ferrari GT C4 в Швейцарии, где погибли украинская модель и диджей из Косово

Сначала смогли распознать диджея Хисни Кестая, у которого в Косово остались жена и двое детей 11 и 14 лет. Его узнал прибывший на место аварии брат. Через несколько дней благодаря экспертизе ДНК следователи идентифицировали 21-летнюю украинскую модель Анну Краевскую.

Анна Краевская и Хесни Кестай



Какие отношения были у украинской 21-летней модели Анны Краевской и 40-летнего косоварца Хисни Кестая, неизвестно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинской модели Алины Байковой, которая послала четкий сигнал российскому диктатору Владимиру Путину во время кинофестиваля в Каннах.

Также "Комментарии" писали об украинской модели Каролине Шиино, ставшей победительницей конкурса красоты в Японии.