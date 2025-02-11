Разбился самолет известного музыканта: на борту была его девушка

Частный самолет певца Mötley Crüe Винса Нила разбился в аэропорту Скоттсдейл, штат Аризона, США. В результате авиакатастрофы пилот погиб, а девушка музыканта Рейна Андреани была доставлена с травмами в ближайшую больницу.

Самолет певца Mötley Crüe Винса Нила врезался в другой самолет

Как сообщает TMZ, 43-летняя Рейн Андреани и ее подруга Эшли выжили в авиакатастрофе и были доставлены в ближайшую больницу. Андреани в результате падения самолета получила пять сломанных ребер, а собаки, которых везли женщины, в результате инцидента не пострадали. 64-летнего музыканта Винса Нила на момент аварии не было на борту самолета.

Единственным погибшим во время авиакатастрофы стал пилот самолета.

"Винса не было в самолете. Партнерша Винса и ее подруга получили ранения, хотя жизни они не угрожают. Пока подробности все еще появляются, наши сердца глубоко с семьями потерявшего пилота и пассажирами, получившими ранения", — говорится в заявлении Mötley Crüe на платформе X.

Они также объявили, что Mötley Crüe "объявит вариант поддержки семьи погибшего пилота".

Представитель аэропорта Скоттсдейл Келли Кюстер пояснила, что самолет Learjet при посадке вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с другим реактивным самолетом Gulfstream 200, который стоял в аэропорту. Считается, что во время посадки отказало левое главное шасси, что и привело к аварии.

Ранее портал "Комментарии" сообщил об авиакатастрофе в Бразилии, где самолет столкнулся с автобусом во время аварийной посадки.

Также "Комментарии" писали об авиакатастрофе в Казахстане, где правительство назвало причину по которой мог пострадать самолет, пролетая над Россией.