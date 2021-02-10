Расстрел автомобиля на блокпосту на Донбассе: появились данные об убитом и раненном

На Донбассе случилось чрезвычайное происшествие. На один из блокпостов прорвалась машина, водитель которой не реагировал на требования остановиться и был убит часовым. Также ранение получил пассажир автомобиля. Стало известно, кем были водитель и его спутник, об это рассказал украинский журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Фото: ВСУ

Пассажир автомобиля, который был ранен, имел при себе документы военкомата, необходимые для того, чтобы оформиться для службы в 53 бригаду. Водитель, получивший смертельное ранение, оказался таксистом.

По словам Бутусова, военный прибыл в зону операции объединенных сил и поехал в штаб на такси. Журналист высказал недоумение насчет того, что таксист решил поехать на передовую вместо привычного маршрута, ведь проезд в зоне инцидента воспрещен.

Он отметил, что после опорного пункта идет село Викторовка, которое находится в "серой" зоне.

Бутусов сказал, что боец сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего водитель остановил машину. Таксист и пассажир вышли наружу, однако после требования военного подойти, вернулись в салон. После этого боец открыл огонь на поражение.

Таксист получил смертельное ранение и умер по дороге в больницу, военный получил ранение в руку.

53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха Сухопутных войск Украины подчиняется оперативному командованию "Восток". Местом её дислокации являются города Северодонецк и Лисичанск, которые находятся в Луганской области.

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