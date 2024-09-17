Расследование казни: у убитого военнослужащего отсутствует экипировка и липкая лента на одной из рук

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генпрокурора Украины.

Иллюстративное фото

17 сентября 2024 года в одном из Telegram-каналов опубликовано сообщение о вероятной казни украинского защитника представителями вс рф в г. Новогродовка. На обнародованных фото видно, что оккупанты вонзили меч в тело военнослужащего Сил обороны Украины. На изображении у убитого военнослужащего отсутствует экипировка и липкая лента на одной из рук.

На мече написано "За курск".

"Преступный режим продолжает целенаправленную политику по уничтожению всего украинского, демонстрируя на весь мир свою сверхвысокую жестокость и цинично попирая любые ценности и нормы цивилизованного мира. Наша цель – найти и наказать каждого, кто причастен к этим преступлениям. Мир должен видеть зверства оккупантов и решительно реагировать на каждый такой случай. Только совместными усилиями мы можем наказать это зло", — подчеркнул Генеральный прокурор Андрей Костин.

В настоящее время проводится ряд неотложных следственных и розыскных действий. Исследуются обстоятельства совершенного правонарушения по установлению причастных и виновных лиц. В рамках уголовного производства направлены поручения и запросы в соответствующие компетентные службы и учреждения.

Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В пабликах, опубликовавших ужасное фото, отмечается, что трагедия произошла в Новогродовке Донецкой области.

"Уровень варварства и кровожадности невозможно постичь. Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными! Сколько еще мир будет смотреть, как Россия открыто демонстрирует пренебрежение любыми нормами и законами?" – отмечает Омбудсман.

Он сообщил, что им были направлены письма международным организациям, МККК и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны России. Дмитрий Лубинец подчеркнул, что такие показательные казни направлены на деморализацию украинского общества.