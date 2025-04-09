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Расчлененное тело известного ученого найдено в чемодане: подробности жуткого убийства

Убит ученый, работавший в Королевском биологическом обществе Великобритании

сегодня, 15:07
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Ткачик Олеся

В колумбийском городе Санта-Марта произошло жуткое убийство: тело ученого, ранее работавшего в Королевском биологическом обществе Великобритании, было обнаружено расчлененным и спрятанным в чемодане.

Расчлененное тело известного ученого найдено в чемодане: подробности жуткого убийства

Алессандро Коатти

Полиция обнаружила изуродованный торс 42-летнего Алессандро Коатти в понедельник – тело лежало в потоке близ района Минутодо Диос. Накануне местные дети наткнулись на чемодан у дороги, ведущей к стадиону Сьерра-Невада. Внутри остатки тела: голова, руки и ноги.

Местные власти объявили вознаграждение в 50 миллионов колумбийских песо за информацию, которая поможет найти убийц ученого.

Личность Коатти удалось установить благодаря браслету с названием хостела, в котором он остановился в историческом центре города. Алессандро, которого друзья знали под именем Але, восемь лет работал в Королевском биологическом обществе Великобритании в должности старшего политического аналитика.

В конце прошлого года он уволился, чтобы посвятить себя волонтерству в Эквадоре и путешествиям по Южной Америке. В Санта-Марту ученый прибыл 3 апреля, а уже на следующий день бесследно исчез.

Сотрудник хостела рассказал, что Коатти интересовался маршрутами в Минку — горный регион в джунглях примерно в 20 км от города, где он собирался исследовать биоразнообразие. Именно оттуда он не вернулся, и уже 5 апреля его друзья забили тревогу.

Минку часто называют "экологической столицей" Сьерра-Невады. Но раньше эта местность находилась под контролем группировок, занимавшихся выращиванием марихуаны и кокаина. Туристам годами не рекомендовали туда путешествовать.

Полковник Хайме Риос Пуэрто, руководитель полиции Санта-Марты, подтвердил, что у Коатти не было криминального прошлого и он не получал никаких угроз.

"Он был туристом, ученым, без каких-либо подозрительных связей", — заявил он в комментарии для газеты El Tiempo.

Мэр города Карлос Пинедо Куэльо пообещал, что преступление не останется безнаказанным.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что умер известный людоед, который ел своих друзей, чтобы спастись.




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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/04/08/scientists-dismembered-body-found-suitcase-colombia/
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