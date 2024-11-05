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Работники ТЦК, МСЭК и ВВК "озолотились" во время войны: какое состояние нашло АРМА

АРМА проверяет имущество работников, привлеченных к коррупционным схемам

сегодня, 14:22
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Кречмаровская Наталия

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) по запросам правоохранительных органов приобщилось к выявлению и розыску активов работников некоторых организаций. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию АРМА.

Работники ТЦК, МСЭК и ВВК "озолотились" во время войны: какое состояние нашло АРМА

Речь идет об имуществе работников врачебных учреждений, РТЦК и СП, ВВК и Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), привлеченных к коррупционным схемам.

"В частности, речь идет о фактах подделки медицинской документации для получения статуса инвалида лицами призывного возраста, что давало им возможность избежать призыва на военную службу", — сообщили в АРМА.

В агентстве отметили, что уже разыскали первые активы пятерых фигурантов этих уголовных производств и их окружения.

Первые отработанные агентством запросы имеют следующие результаты;

  • 128 единиц жилой и нежилой недвижимости (в том числе жилые дома и квартиры в областных центрах, квартиры в Киеве, апартаменты, развлекательные комплексы, гаражи, паркоместа, офисы);

  • 140 земельных участков (с целевым назначением, в частности для жилищного строительства, для ведения сельскохозяйственного производства, для садоводства);

  • 30 автомобилей (среди которых автомобили премиального класса, такие как Lexus, Tesla и т.д.);

  • корпоративные права на общую сумму более 20 млн. гривен (в том числе в предприятии энергетической отрасли, строительной компании);

  • миллионы гривен на счетах в банках;

  • оружие.

“Большое количество из выявленных активов было приобретено фигурантами во время полномасштабной войны РФ против Украины и оформлено на близких им лиц. И это – только начало. Нацагентство уже предоставило запросы в десяток банковских учреждений для выявления активов фигурантов уголовного производства как в Украине, так и за рубежом”, — отметила председатель АРМА Елена Дума, добавив, что информация о выявленных активах передана в соответствующие правоохранительные органы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как работают представители ТЦК в Одессе.




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Источник: https://arma.gov.ua/news/typical/arma-viyavlyae-potaemni-aktivi-pratsivnikiv-msek-pershi-rezultati-rozshuku-na-milyoni
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