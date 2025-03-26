Работники ТЦК мобилизовали отца-одиночку: как это объяснили в терцентре

На днях в сети интернет распространяли видео, в котором якобы отца-одиночку мобилизовали и несколько дней держали в помещении ТЦК.

Фото портал "Комментарии"

В Киевском городском ТЦК прокомментировали якобы незаконную мобилизацию представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки гражданина. Муж утверждает, что один воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

В ТЦК пояснили, что в соответствии с абзацем 4 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого ребенка признан безусловным. бывает наказание в местах лишения свободы, а также когда по решению суда самостоятельно воспитывает и содержит ребенка.

В столичном территориальном центре уточнили, что комиссия Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Киева рассмотрела предоставленные гражданином документы и постановила, что у данного гражданина нет оснований для получения отсрочки. По данным комиссии мать ребенка не лишена родительских прав, не признана пропавшей без вести или безвестно отсутствующей, не отбывает наказание в местах лишения свободы. Также гражданин не имеет решения суда об установлении факта, что он самостоятельно воспитывает и содержит ребенка.

"Отмечаем, что данное видео манипулятивное и направлено на дискредитацию мер мобилизационной работы", — отметили в ТЦК.

Напомним, что в Киеве, как писал портал "Комментарии", разоблачили схемы по уклонению от мобилизации.



