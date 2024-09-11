Работники почты присваивали дроны, предназначенные для военных

Четверо жителей Тернопольщины, злоупотребляя служебным положением, похитили из почтовых отправлений беспилотники общей стоимостью почти 6 млн. грн. Фигуранты перепродавали квадрокоптеры в интернете. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции Украины.

Задержание сотрудников почты. Фото: НПУ

Киберполицейские совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора разоблачили противоправную деятельность преступной группы, участники которой завладели средствами граждан под предлогом закупки и продажи дронов.

Организовали противоправную деятельность двое жителей Тернополя, один из которых в то время занимал должность начальника отделения известного почтового сервиса. Последний привлек к преступной схеме своих подчиненных.

Фигуранты присваивали поступавшие в посылках беспилотники, которые были предназначены для нужд защитников и защитниц Украины. После этого злоумышленники перепаковывали отправку, наполняя опустошенные коробки аналогичным по весу и габаритам хламом.

В дальнейшем дельцы продавали квадрокоптеры в интернете по ценам, ниже рыночных. "Товар" отправляли заказчикам из отделения по месту работы. Оплату злоумышленники получали на подконтрольные счета дропов и криптокошельков. Один из фигурантов даже оформил ФЛП для получения платежей за продажу имущества.

Таким образом, фигуранты присвоили содержание 26 отправлений для наших воинов общей стоимостью почти 6 млн грн.

Следователи Нацполиции и оперативники киберполиции провели 14 обысков по местам жительства, пребывания и транспортных средств фигурантов на территории Львовской области и г. Киева. Изъяты 15 мобильных телефонов, компьютерная техника, 25 банковских карт, документы и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников. Полицейские также заблокировали цифровые активы на криптокошельках бизнесменов.

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Подозреваемым суд избрал меры пресечения – личное обязательство и ночные домашние аресты. Продолжаются следственные действия по установлению местонахождения всех причастных к схеме лиц.