Работник морга обокрал погибшего военного: украл самое ценное

Злоумышленник срезал золотое кольцо с руки защитника во время подготовки к погребению. За совершенное ему грозит до пяти лет ограничения свободы или до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции Украины.

Задержанный подозреваемый, фото: НПУ

На днях во время церемонии похорон мужа-военного супруга заметила исчезновение обручального кольца с его руки. Женщина обратилась за помощью в полицию, ведь была уверена, что перед помещением тела в морг золотое украшение было на месте.

Следовательно, правоохранители установили, что к исчезновению кольца причастен работник морга, который готовил тело павшего к захоронению. Злоумышленник срезал с пальца защитника золотое украшение с помощью плоскогубцев.

Во время оперативных мероприятий сотрудники отделения полиции № 1 (г. Малин) Коростенского райуправления обнаружили похищенное украшение в одном из местных ломбардов.

Следователи объявили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством осуществляющего Малинский отдел Коростенской окружной прокуратуры. Мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или до семи лет лишения свободы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что "офисники" Днепра обманывали погибших военных и похищали телефоны из морга.