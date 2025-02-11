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Пытались освободить мобилизованных из автобуса: сколько стоили такие услуги

Представились стражами порядка и угрожали открыть огонь по военным: полиция Черниговщины задержала группу вооруженных злоумышленников

сегодня, 14:28
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Недилько Ксения

Два фигуранта "подрезали" автомобилем автобус с военнослужащими, представились полицейскими и угрожая применить оружие на поражение в салоне автобуса, забрали с собой двух мобилизованных мужчин. В ходе спецоперации полицейские Черниговщины совместно с СБУ задержали нападающих. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Черниговщины.

Пытались освободить мобилизованных из автобуса: сколько стоили такие услуги

Задержанный подозреваемый, фото: НПУ

Отмечается, что 9 февраля около 02:00 в полицию поступило сообщение от военных о том, что в Черниговском районе водитель легкового автомобиля Audi "подрезал" на дороге автобус с военнослужащими. Из легковушки вышли двое молодых людей в гражданской одежде, которые представились полицейскими и показали "удостоверение".

Пытались освободить мобилизованных из автобуса: сколько стоили такие услуги - фото 2

"Мужчины требовали у старшей группы военнослужащих передать им двоих военнообязанных. В случае отказа и попыток сопротивляться они угрожали открыть огонь на поражение, причем один из них держал руку на кобуре с оружием. Выведя двух мужчин из автобуса, нападавшие посадили их в свой автомобиль и уехали в неизвестном направлении", – отмечают в полиции.

Как установило следствие, фигуранты действовали по предварительному сговору с другими лицами, чтобы инсценировать задержание полицией двух мобилизованных мужчин и обеспечить их неприбытие к месту службы. За такие действия злоумышленники получили вознаграждение – по 5 000 долларов за каждого из двух военнообязанных.

По результатам полицейской спецоперации оперативники уголовного розыска совместно со следователями полиции Черниговской области при силовой поддержке спецподразделения полиции КОРД разыскали в Киевской области причастных к преступлению. Совместно с СБУ псевдополицейские задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ими оказались житель Киевщины и Киева, 1990 и 2003 годов рождения. Кроме того, в порядке ст. 208 задержан один из военнообязанных. Мероприятия по установлению местонахождения другого продолжаются.

Пытались освободить мобилизованных из автобуса: сколько стоили такие услуги - фото 3

"При обыске авто Audi следователи обнаружили и изъяли устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями ФОРТ-12Р, карабин, имитационно-тренировочную гранату "Пиро-5М", удостоверение начальника по физической безопасности частного учреждения, удостоверение корреспондента и удостоверения водителя-волонтера одной из общественных организаций", – сообщили в областном управлении.

Следователи внесли информацию в Единый реестр досудебных расследований по фактам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 353 Уголовного кодекса Украины (самовольное присвоение властных полномочий или звание должностного лица, связанное с использованием служебного удостоверения работника правоохранительного органа) и ч. 1 статьи 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период). Санкция тяжелейшей из статей предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Пытались освободить мобилизованных из автобуса: сколько стоили такие услуги - фото 4

Также открыты уголовные производства по фактам дезертирства двух военнослужащих, то есть самовольное оставление воинской части или места службы с целью уклониться от военной службы, а также неявка с той же целью на службу (ст. 408 Уголовного кодекса Украины).

Следствие по уголовным производствам осуществляет Служба безопасности Украины и Черниговское районное управление полиции под процессуальным руководством Черниговской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона и Черниговской областной прокуратуры.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что черниговские полицейские задержали злоумышленника, совершившего нападение на военнослужащего.



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