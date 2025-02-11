Пытались освободить мобилизованных из автобуса: сколько стоили такие услуги

Два фигуранта "подрезали" автомобилем автобус с военнослужащими, представились полицейскими и угрожая применить оружие на поражение в салоне автобуса, забрали с собой двух мобилизованных мужчин. В ходе спецоперации полицейские Черниговщины совместно с СБУ задержали нападающих. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Черниговщины.

Задержанный подозреваемый, фото: НПУ

Отмечается, что 9 февраля около 02:00 в полицию поступило сообщение от военных о том, что в Черниговском районе водитель легкового автомобиля Audi "подрезал" на дороге автобус с военнослужащими. Из легковушки вышли двое молодых людей в гражданской одежде, которые представились полицейскими и показали "удостоверение".

"Мужчины требовали у старшей группы военнослужащих передать им двоих военнообязанных. В случае отказа и попыток сопротивляться они угрожали открыть огонь на поражение, причем один из них держал руку на кобуре с оружием. Выведя двух мужчин из автобуса, нападавшие посадили их в свой автомобиль и уехали в неизвестном направлении", – отмечают в полиции.

Как установило следствие, фигуранты действовали по предварительному сговору с другими лицами, чтобы инсценировать задержание полицией двух мобилизованных мужчин и обеспечить их неприбытие к месту службы. За такие действия злоумышленники получили вознаграждение – по 5 000 долларов за каждого из двух военнообязанных.

По результатам полицейской спецоперации оперативники уголовного розыска совместно со следователями полиции Черниговской области при силовой поддержке спецподразделения полиции КОРД разыскали в Киевской области причастных к преступлению. Совместно с СБУ псевдополицейские задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ими оказались житель Киевщины и Киева, 1990 и 2003 годов рождения. Кроме того, в порядке ст. 208 задержан один из военнообязанных. Мероприятия по установлению местонахождения другого продолжаются.

"При обыске авто Audi следователи обнаружили и изъяли устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями ФОРТ-12Р, карабин, имитационно-тренировочную гранату "Пиро-5М", удостоверение начальника по физической безопасности частного учреждения, удостоверение корреспондента и удостоверения водителя-волонтера одной из общественных организаций", – сообщили в областном управлении.

Следователи внесли информацию в Единый реестр досудебных расследований по фактам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 353 Уголовного кодекса Украины (самовольное присвоение властных полномочий или звание должностного лица, связанное с использованием служебного удостоверения работника правоохранительного органа) и ч. 1 статьи 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период). Санкция тяжелейшей из статей предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Также открыты уголовные производства по фактам дезертирства двух военнослужащих, то есть самовольное оставление воинской части или места службы с целью уклониться от военной службы, а также неявка с той же целью на службу (ст. 408 Уголовного кодекса Украины).

Следствие по уголовным производствам осуществляет Служба безопасности Украины и Черниговское районное управление полиции под процессуальным руководством Черниговской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона и Черниговской областной прокуратуры.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что черниговские полицейские задержали злоумышленника, совершившего нападение на военнослужащего.