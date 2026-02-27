"Пять лет жизни - и нулевой результат": СМИ о деле НАБУ по "Укрзализныце"

Рубрики
У чиновника "Укрзализныци" Золотареву НАБУ и САП украли почти 5 лет жизни, что нанесло серьезный ущерб его репутации.
НАБУ и САП. Фото из открытых источников
Об этом сообщает издание "Українські новини", рассказывая об отказе прокурора поддержать обвинения в отношении Олега Золотарева.
Издание пишет, что это не последнее дело НАБУ-САП, в котором прокурор может отказаться от поддержания обвинения.
Публичная подача этой информации, как отмечают журналисты, создает ошибочное впечатление, будто это было личное решение отдельного прокурора.
Издание напомнило, что 25 февраля 2026 прокурор сообщил об отказе от поддержки государственного обвинения по делу чиновника "Укрзализныци" Олега Золотарева об организации закупок по завышенным ценам. По версии следствия, в 2017 году УЗ объявила торги, на которых якобы планировали закупить по неконкурентной цене устройства питания для пассажирских вагонов.
23 сентября 2021 года НАБУ-САП сообщили Золотареву о подозрении. 13 февраля 2023 года НАБУ-САП направили дело в суд.
Ранее стало известно, что после того, как службу экономической безопасности "Укрзализныци" возглавил экс-детектив НАБУ Михаил Рыковцев, предприятие продолжает приносить ущерб государству. Только на закупках дизтоплива, угля и вагонов компания имеет 77,4 млн грн потерь и косвенное сотрудничество с россиянами.
Бывший детектив НАБУ Тарас Ликунов вступил в должность в "Укрзализныце" вскоре после того, как расследовал коррупционные преступления в компании. По информации СМИ, Ликунов – брат члена правления Центра противодействия коррупции Елены Щербан.