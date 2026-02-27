"Пять лет жизни - и нулевой результат": СМИ о деле НАБУ по "Укрзализныце"

У чиновника "Укрзализныци" Золотареву НАБУ и САП украли почти 5 лет жизни, что нанесло серьезный ущерб его репутации.

НАБУ и САП. Фото из открытых источников

Об этом сообщает издание "Українські новини", рассказывая об отказе прокурора поддержать обвинения в отношении Олега Золотарева.

"Юридическое сообщество всколыхнула новость об отказе прокурора САП от поддержки обвинения по делу чиновника АО "Укрзализныця" Золотарева. Золотарев находился в статусе подозреваемого и обвиняемого около пяти лет с соответствующими репутационными последствиями. То есть у человека украли минимум пять лет жизни. Все это последствия того, что САП руководит человек, избравший профессию прокурора по остаточному принципу", — объяснили журналисты.

Издание пишет, что это не последнее дело НАБУ-САП, в котором прокурор может отказаться от поддержания обвинения.

"В суде много дел, направленных за времена руководства Клименко, которых ждет похожая судьба. Продолжение следует", — отмечает СМИ.

Публичная подача этой информации, как отмечают журналисты, создает ошибочное впечатление, будто это было личное решение отдельного прокурора.

"На самом деле это не так. Согласно УПК Украины отказ от обвинения не является актом индивидуальной дискреции процессуального прокурора. Такое решение обязательно соглашается с прокурором высшего уровня, то есть с руководителем САП – лично Клименко", – уточняет СМИ.

Издание напомнило, что 25 февраля 2026 прокурор сообщил об отказе от поддержки государственного обвинения по делу чиновника "Укрзализныци" Олега Золотарева об организации закупок по завышенным ценам. По версии следствия, в 2017 году УЗ объявила торги, на которых якобы планировали закупить по неконкурентной цене устройства питания для пассажирских вагонов.

23 сентября 2021 года НАБУ-САП сообщили Золотареву о подозрении. 13 февраля 2023 года НАБУ-САП направили дело в суд.

Ранее стало известно, что после того, как службу экономической безопасности "Укрзализныци" возглавил экс-детектив НАБУ Михаил Рыковцев, предприятие продолжает приносить ущерб государству. Только на закупках дизтоплива, угля и вагонов компания имеет 77,4 млн грн потерь и косвенное сотрудничество с россиянами.

Бывший детектив НАБУ Тарас Ликунов вступил в должность в "Укрзализныце" вскоре после того, как расследовал коррупционные преступления в компании. По информации СМИ, Ликунов – брат члена правления Центра противодействия коррупции Елены Щербан.



