В Каменском в Днепропетровской области, 28 июня произошла ужасная авария. По данным полиции, примерно в 14:35 на улице Сичеславский Путь 37-летний мужчина, управляя автомобилем BMW X5, не справился с управлением, взлетел с дороги, врезался в дерево, затем в бетонное ограждение, и наконец наехал на стоявшую возле парка 11-летнюю девочку.

Смертельное ДТП в Каменском

В результате столкновения:

Пассажир авто, которому было 44 года, погиб на месте;

Водитель, 37 лет, получил травмы и находится на обследовании;

Ребенок получил переломы ребер, его госпитализировали.

Как сообщили в ГУНП Днепропетровской области порталу "Комментарии" , водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — драгер показал 2,41 промилле, что более чем в 12 раз превышает допустимую норму. Мужчину сначала доставили в больницу, а затем задержали в соответствии с процедурой, предусмотренной Уголовным процессуальным кодексом.

Полиция открыла уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к гибели человека". За это преступление предусмотрено наказание – до 10 лет лишения свободы с лишением водительских прав до 10 лет.



В настоящее время идет следствие, обстоятельства трагедии устанавливаются.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Праге прошел долгожданный концерт легендарной рок-группы AC/DC, и среди тысяч фанатов у сцены заметили не кого-нибудь, а самого президента Чехии Петра Павела. Петр Павел – генерал в отставке и бывший глава Военного комитета НАТО. В 2023 году он победил на президентских выборах, сделав акцент на европейских ценностях, поддержке Украины и личном примере лидерства.