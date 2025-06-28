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Пьяный водитель BMW X5 сбил 11-летнюю девочку и убил пассажира

В Каменском произошло смертельное ДТП

28 июня 2025, 19:35
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Ткачова Марія

В Каменском в Днепропетровской области, 28 июня произошла ужасная авария. По данным полиции, примерно в 14:35 на улице Сичеславский Путь 37-летний мужчина, управляя автомобилем BMW X5, не справился с управлением, взлетел с дороги, врезался в дерево, затем в бетонное ограждение, и наконец наехал на стоявшую возле парка 11-летнюю девочку.

Пьяный водитель BMW X5 сбил 11-летнюю девочку и убил пассажира

Смертельное ДТП в Каменском

В результате столкновения:

  • Пассажир авто, которому было 44 года, погиб на месте;
  • Водитель, 37 лет, получил травмы и находится на обследовании;
  • Ребенок получил переломы ребер, его госпитализировали.

Как сообщили в ГУНП Днепропетровской области порталу "Комментарии" , водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — драгер показал 2,41 промилле, что более чем в 12 раз превышает допустимую норму. Мужчину сначала доставили в больницу, а затем задержали в соответствии с процедурой, предусмотренной Уголовным процессуальным кодексом.

Полиция открыла уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к гибели человека". За это преступление предусмотрено наказание – до 10 лет лишения свободы с лишением водительских прав до 10 лет.

В настоящее время идет следствие, обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Праге прошел долгожданный концерт легендарной рок-группы AC/DC, и среди тысяч фанатов у сцены заметили не кого-нибудь, а самого президента Чехии Петра Павела. Петр Павел – генерал в отставке и бывший глава Военного комитета НАТО. В 2023 году он победил на президентских выборах, сделав акцент на европейских ценностях, поддержке Украины и личном примере лидерства.



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