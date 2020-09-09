kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.09.2020

BTC/USD

10309.62

ETH/USD

355.24

LTC/USD

48.47

НБУ 09.09.2020

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Пушилин отозвал свой приказ об открытии огня по украинским позициям на Донбассе
commentss НОВОСТИ Все новости

Пушилин отозвал свой приказ об открытии огня по украинским позициям на Донбассе

Пушилин подчеркнул, что если во время совместного инспектирования выяснится, что украинские военные нарушили договоренности по продвижению своих позиций вблизи населенного пункта Шумы, боевики НВФ самостоятельно уничтожат их

сегодня, 20:09
Автор:

Дмитрий Симоненко

Главарь НВФ т.н. "ДНР" на востоке страны Денис Пушилин отменил свое распоряжение об обстреле украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы в Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Пушилина, опубликованного на его сайте.

Пушилин отозвал свой приказ об открытии огня по украинским позициям на Донбассе

Фото из открытых источников

"В связи с тем, что мы наконец добились от украинской стороны проведения совместной инспекции украинских позиций, принял решение отменить приказ об устранении незаконных укреплений украинских вооруженных формирований в районе населенного пункта Шумы", - сообщил Пушилин.

Также глава боевиков подчеркнул, что если во время совместного инспектирования выяснится, что военные Вооруженных сил Украины нарушили договоренности по продвижению своих позиций вблизи населенного пункта Шумы и отказываются их устранять, боевики НВФ "самостоятельно уничтожат указанные позиции в рамках реализации пункта "е" Мероприятий по усилению режима прекращения огня".

Ранее издание "Комментарии" писали о том, что в трехстороннем контактной группе по Донбасса назвали причину, по которой президент Владимир Зеленский не может публично слишком жестко критиковать действия Кремля.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!