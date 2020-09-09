Пушилин отозвал свой приказ об открытии огня по украинским позициям на Донбассе

Главарь НВФ т.н. "ДНР" на востоке страны Денис Пушилин отменил свое распоряжение об обстреле украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы в Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Пушилина, опубликованного на его сайте.

Фото из открытых источников

"В связи с тем, что мы наконец добились от украинской стороны проведения совместной инспекции украинских позиций, принял решение отменить приказ об устранении незаконных укреплений украинских вооруженных формирований в районе населенного пункта Шумы", - сообщил Пушилин.

Также глава боевиков подчеркнул, что если во время совместного инспектирования выяснится, что военные Вооруженных сил Украины нарушили договоренности по продвижению своих позиций вблизи населенного пункта Шумы и отказываются их устранять, боевики НВФ "самостоятельно уничтожат указанные позиции в рамках реализации пункта "е" Мероприятий по усилению режима прекращения огня".

Ранее издание "Комментарии" писали о том, что в трехстороннем контактной группе по Донбасса назвали причину, по которой президент Владимир Зеленский не может публично слишком жестко критиковать действия Кремля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!