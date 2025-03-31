Прорыв в поисках американских солдат: машину армии США вытащили из болота

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Slava Kot
Американские и литовские следователи продолжают поиски четырех пропавших без вести военнослужащих США, пропавших во время учений в Литве. В понедельник из болота на полигоне в Пабраде удалось вытащить военный бронеавтомобиль M88 Hercules, но информации о судьбе американских солдат до сих пор нет.
В Пабраде вытащили из болота машину американских солдат. Фото из открытых источников
Об успешном изъятии техники сообщила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене. По ее словам, в воскресенье около 22:00 военные обнаружили точку крепления троса и через час ее закрепили. В 2:45 ночи началась основная фаза операции, завершившаяся в 4:30 утра 31 марта.
Спасательная операция в Пабраде. Фото литовской армии
Информацию об успешном изъятии бронемашины также подтвердил командующий армией Литвы Раймундас Вайкшнорас.
Напомним, что четверо американских военнослужащих исчезли 25 марта во время военных учений в Литве, примерно в 15-20 км от границы с Беларусью. В операции по их поиску принимают участие американские и литовские военные, а также вертолеты ВВС и Государственной пограничной службы Литвы. Впоследствии поисковики нашли машину, которая находилась в нескольких метрах под болотом. Вероятно, американские солдаты могли находиться в этой машине.
Известно, что на полигоне в Пабраде дислоцируется около 1000 американских солдат, которые служат в составе двух батальонов. Они находятся там на ротационной основе с 2019 года, преимущественно как часть танковых бригад США.
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