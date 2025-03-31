Прорыв в поисках американских солдат: машину армии США вытащили из болота

Американские и литовские следователи продолжают поиски четырех пропавших без вести военнослужащих США, пропавших во время учений в Литве. В понедельник из болота на полигоне в Пабраде удалось вытащить военный бронеавтомобиль M88 Hercules, но информации о судьбе американских солдат до сих пор нет.

В Пабраде вытащили из болота машину американских солдат. Фото из открытых источников

Об успешном изъятии техники сообщила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене. По ее словам, в воскресенье около 22:00 военные обнаружили точку крепления троса и через час ее закрепили. В 2:45 ночи началась основная фаза операции, завершившаяся в 4:30 утра 31 марта.

"Сейчас на месте происшествия работают американские следователи и литовская военная полиция. Мы не можем предоставить больше информации о текущей ситуации. Информации о солдатах нет, но у нас есть строгая договоренность, что сторона Соединенных Штатов сообщит об этом первой. Мы все вздохнули с облегчением, что самая сложная часть работы выполнена", — сказала Шакалиене.

Спасательная операция в Пабраде. Фото литовской армии

Информацию об успешном изъятии бронемашины также подтвердил командующий армией Литвы Раймундас Вайкшнорас.

"Бронированную машину вытащили. Я прошу всех об уважении и солидарности, поскольку мы ожидаем дополнительной информации от наших американских коллег. Спасибо всем, кто работал вместе", – написал в своем Facebook Вайкшнорас.

Напомним, что четверо американских военнослужащих исчезли 25 марта во время военных учений в Литве, примерно в 15-20 км от границы с Беларусью. В операции по их поиску принимают участие американские и литовские военные, а также вертолеты ВВС и Государственной пограничной службы Литвы. Впоследствии поисковики нашли машину, которая находилась в нескольких метрах под болотом. Вероятно, американские солдаты могли находиться в этой машине.

Известно, что на полигоне в Пабраде дислоцируется около 1000 американских солдат, которые служат в составе двух батальонов. Они находятся там на ротационной основе с 2019 года, преимущественно как часть танковых бригад США.