По Украине, и особенно в Запорожской области, настоящее нашествие саранчи. Люди снимают видео с облаками гигантских насекомых, мгновенно поедающих все растения. В Госпродпотребслужбе подчеркивают, что продолжаются активные меры по контролю численности саранча. Во всех регионах Украины усилен фитосанитарный мониторинг, однако риск распространения вредителей остается высоким.

Проклятие фараонов: в Украине настоящее нашествие гигантских насекомых

В ГППС призывают аграриев, фермеров, органы местного самоуправления:

Регулярно обследуйте поля, пастбища, перелоги, обочины дорог, опушки и другие потенциально опасные участки.

Особое внимание уделяйте утреннему и вечернему мониторингу — именно тогда насекомые самые активные.

В случае обнаружения очагов скопления саранчи — немедленно обращайтесь в территориальные органы Госпродпотребслужбы.

При необходимости применяйте разрешенные средства защиты растений согласно "Государственному реестру пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине" с соблюдением регламентов их применения.

Не забывайте осенью об агротехнических мероприятиях: вспашка, дискование – это уничтожает зимующие яйца насекомых.

Почему это важно?

Саранчовые — полифаги, быстро формирующие рои и способные уничтожить большие площади посевов кукурузы, пшеницы, проса и других культур.

В ведомстве призывают: в случае подозрения, сообщите специалистам Госпродпотребслужбы в вашей области.

Однако украинцы не растерялись и начинают зарабатывать даже на этом: насекомых продают как корм и наживку.

Во время нашествия саранчи жители пострадавших областей выставили ее на продажу в виде живого, сушеного или замороженного корма для рептилий, белковой добавки или наживки на сома – цена стартует от 9 гривен за штуку.

Саранчу продают с самовывозом через платформы объявлений — в основном в Запорожье. Масштаб заражения составил более 2900 гектаров, что заставило регион объявить особый режим реагирования.

Напомним, портал "Комментарии" писал о новом вирусе, который уже распространяется по Европе из-за укусов комаров.