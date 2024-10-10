Производство в антисанитарных условиях: в конюшне производили сигареты

В Закарпатской области незаконно изготовляли сигареты в заброшенной конюшне — БЭБ ликвидировало подпольный цех, сообщает портал "Комментарии".



Фото БЭБ

Правоохранители установили, что местные жители организовали нелегальное производство в помещениях заброшенной конюшни в одном из сел Мукачевского района.

“Вход в цех был тщательно замаскирован. Попасть внутрь можно было только через отверстие в стене, забросанное стогами сена. В помещениях находились генераторы, сырье, упаковочные материалы", — сообщили в БЭБ.

Работали на производстве посменно по 4 человека. Они производили ориентировочно 20 000 пачек сигарет в сутки. Табачную продукцию упаковывали в пачки с логотипами украинских и иностранных производителей и наклеивали поддельные марки акцизного налога. Готовый товар ежедневно вывозили несколькими бусами и доставляли оптовому покупателю. В последствии он продавал сигареты на местном рынке и в областях западной и центральной Украины.

Детективы БЭБ провели обыски и изъяли производственную линию, более 50 000 пачек сигарет, 2,5 тонны табака, почти 1 млн. марок акцизного налога, 2 млн. пустых пачек для упаковки сигарет, более 5 млн. ящиков для фасовки готовой продукции и т.д. Также обыски провели у лиц, причастных к организации и работе нелегального бизнеса.

Примерная стоимость изъятой табачной продукции составляет 5 млн грн.

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