Произошла авария на крупнейшем атомном реакторе Европы

В Финляндии остановили работу крупнейшего атомного реактора Европы на АЭС Олкилуото из-за неисправности турбины. Оператор отметил, что ремонт требует больше времени, чем ожидалось. Кроме того, на следующий день на другой финской АЭС Ловииса также произошла неисправность реактора.

Три реактора на АЭС Олкилуото. Фото из открытых источников

17 ноября в Финляндии остановили работу третьего атомного реактора на АЭС Олкилуото, крупнейшего в Европе и обеспечивающего Финляндию около 14% от всей электроэнергии. Владельцы АЭС Areva-Siemens заявили, что причиной инцидента стала неисправность турбины, которая, вероятно, возникла из-за дефекта работы системы охлаждения реактора.

Несмотря на ожидание, что атомный реактор будет готов к работе на следующий день, в компании признали, что "устранение неисправности займет больше времени". Вместе с тем, Areva-Siemens утверждает, что инцидент не повлиял на ядерную безопасность.

После проблем на третьем реакторе АЭС Олкилуото, сбой произошел также на втором блоке другой атомной электростанции Финляндии Ловииса. Предварительной причиной неисправности назвали сбой во вспомогательной системе реактора. Однако владельцы атомной станции отметили, что пытаются установить окончательную проблему, но не называют дату запуска второго реактора на АЭС Ловииса.

Третий реактор на АЭС Олкилуото был построен консорциумом Areva-Siemens и впервые подключен к финской сети в марте 2022 года. Реактор имеет мощность 1600 мегаватт и является крупнейшим атомным реактором в Европе, тогда как украинская Запорожская АЭС с шестью реакторами является крупнейшей атомной станцией на континенте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты предупреждают, что на Запорожской АЭС может произойти катастрофа в любой момент.

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