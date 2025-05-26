Произошел пожар в Винницком ТЦК (ВИДЕО)

В Виннице утром 26 мая загорелся пожар в административном здании территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Возгорание произошло в районном отделении на площади около 6 квадратных метров. По предварительной информации, причиной стало короткое замыкание электросети.

В Виннице загорелось здание ТЦК

В сети распространились видео с пожара ТЦК в Виннице. По данным "Общественное", возгорание произошло в 07:30. На место оперативно прибыли службы ГСЧС, локализовавшие и полностью ликвидировавшие пожар в Винницком ТЦК до 08:10.

Огонь охватил незначительную часть помещения около шести квадратных метров, пострадавших среди работников или гражданского населения нет. Несмотря на большой дым, пожар удалось быстро взять под контроль.

В сети распространились видео пожара в Винницком ТЦК, на которых виден густой белый дым, поднимавшийся из окна военкомата на последнем этаже здания.

Также на видео заметно, что на инцидент отреагировали пожарные, начавшие тушить пожар в Винницком ТЦК.

Пока признаков умышленного поджога Винницкого ТЦК обнаружено не было. Стражи порядка продолжают проверку обстоятельств происшествия, однако главная версия считается неисправность электросети.



