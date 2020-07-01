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Прогноз погоды в Украине: июль начнется с жары

Второй месяц лета начнется в Украине с жары, а в нескольких областях синоптики обещают еще и грозы

1 июля 2020, 06:53 comments710
Автор:

Виолетта Комаровская
Прогноз погоды в Украине: июль начнется с жары

Первый день июля в Украине будет жарким и солнечным. Грозовые дожди местами могут пройти лишь на Востоке Украины. Такой прогноз погоды на сегодня сделали синоптики Украинского гидрометцентра. 

Жара ворвалась на территорию западных регионов Украины. Июнь выдался здесь дождливым, а временами и достаточно прохладным. Однако уже сегодня  жители этих областей не увидят на небе ни единой дождевой тучки. Воздух прогреется до 27-28 градусов. А на Закарпатье термометры покажут сразу +29. 

Жарким начало июля будет и в Центре и на Севере Украины. Здесь также осадков ожидать не стоит. Дневная температура будет на уровне 27-29 градусов выше нуля. 

Самой жаркой среда будет в южных регионах. В Херсонской области воздух прогреется до +32, а вот в Крыму сразу до +33. 

А вот грозовой фронт переместился на Восток Украины. Дожди с грозами могут пройти в Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Однако сильно на температуру воздуха это не повлияет. День также будет жарким, а термометры покажут 28-29 градусов. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали, каким, по прогнозам Укргидрометцентра, будет июль в Украине


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Источник: https://meteo.gov.ua/
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