Прогноз погоды в Украине: июль начнется с жары

Первый день июля в Украине будет жарким и солнечным. Грозовые дожди местами могут пройти лишь на Востоке Украины. Такой прогноз погоды на сегодня сделали синоптики Украинского гидрометцентра.

По-настоящему жара ворвалась на территорию западных регионов Украины. Июнь выдался здесь дождливым, а временами и достаточно прохладным. Однако уже сегодня на небе жители этих областей не увидят ни единой дождевой тучки. Воздух прогреется до 27-28 градусов. А на Закарпатье термометры покажут сразу +29.

Жарким начало июля будет и в Центре и на Севере Украины. Здесь также осадков ожидать не стоит. Дневная температура будет на уровне 27-29 градусов выше нуля.

Самой жаркой среда будет в южных регионах. В Херсонской области воздух прогреется до +32, а вот в Крыму сразу до +33.

А вот грозовой фронт в Украине переместился на Восток Украины. Дожди с грозами могут пройти в Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Однако сильно на температуру воздуха это не повлияет. День также будет жарким, а термометры покажут 28-29 градусов.

Ранее "Комментарии" также рассказывали, каким, по прогнозам Укргидрометцентра, будет июль в Украине.

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