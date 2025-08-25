Продукты, выращенные в Чернобыльской зоне, продавали в Украине: что известно

Рубрики
В Украине продавали продукты, выращенные на радиоактивно загрязненных землях в результате аварии на ЧАЭС. О незаконном использовании таких земель в Житомирской области сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Чернобыльская зона. Иллюстративное фото
В 2021 году поселковый председатель в сговоре с землеустроителем и руководителями четырех предприятий предоставил в пользование последним 1790 га земель в зоне радиоактивного загрязнения. В Офисе Генерального прокурора уточнили, что такими землями может распоряжаться исключительно Кабмин, однако сельский голова заключал предварительные договоры аренды с актами приема-передачи.
К тому же, директор одного из обществ создал организованную группу, в которую привлек руководителя другого предприятия и депутата одного из поселковых советов. По данным Офиса Генпрокурора, на самовольно занятых участках они вырастили 364,77 тонны подсолнечника стоимостью свыше 6,6 млн грн, которые незаконно вывезли за пределы зоны отселения и реализовали на внутреннем рынке.
Фигурантам дела сообщили о подозрениях в самовольном занятии земельных участков, злоупотреблении служебным положением, в нарушении требований режима радиационной безопасности, завладении имуществом и легализации имущества, полученного преступным путем.
