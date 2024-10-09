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Прочла в интернете: мать пыталась сделать клизму полугодовалому ребенку термометром

Термометр оказался в кишечнике малыша

сегодня, 16:39
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Недилько Ксения

Вчера бригада экстренной медицинской помощи на Волыни доставила из Камня-Каширского маму с полугодовалым ребенком. По словам мамы, у дочери запор, поэтому она пыталась сделать ей клизму с помощью электронного термометра, смазанного маслом — и он полностью оказался в толстом кишечнике ребенка. Сказала, что такой совет прочла в интернете. Об этом сообщают в Волынском областном медобъединении и защите материнства и детства.                               

Прочла в интернете: мать пыталась сделать клизму полугодовалому ребенку термометром

Рентген-снимок ребенка. Фото: Волынская больница

На рентгене был отчетливо виден термометр, также он пальпировался через живот. "Достать прибор было очень непросто", — рассказывает хирург и эндоскопистка больницы Юлия Артишук.                                    

"Сделали это эндоскопически. Действовать нужно было очень осторожно, чтобы не травмировать младенцу анус и внутренние органы. Самостоятельно градусник выйти не мог, вместо этого мог перфорировать кишечник или в дальнейшем спровоцировать кишечную непроходимость".                           

Прочла в интернете: мать пыталась сделать клизму полугодовалому ребенку термометром - фото 2

При запоре помогать малышу можно и нужно. Поможет:

▪ выкладывание на животик;                                

▪ упражнение "велосипед";                                       

▪ поза "султанчика";                         

▪ легкий массаж живота по часовой стрелке.                                             

Если у ребенка есть проблемы со стулом, обращаться необходимо к семейному врачу, педиатру, гастроэнтерологу, которые предоставят рекомендации или назначат препараты в соответствии с возрастом ребенка.

Врачи отмечают, что советы из сомнительных интернет-страниц, советы некомпетентных подруг, родственников, знакомых могут нанести тяжелый вред здоровью ребенка!




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