Прочла в интернете: мать пыталась сделать клизму полугодовалому ребенку термометром

Вчера бригада экстренной медицинской помощи на Волыни доставила из Камня-Каширского маму с полугодовалым ребенком. По словам мамы, у дочери запор, поэтому она пыталась сделать ей клизму с помощью электронного термометра, смазанного маслом — и он полностью оказался в толстом кишечнике ребенка. Сказала, что такой совет прочла в интернете. Об этом сообщают в Волынском областном медобъединении и защите материнства и детства.

Рентген-снимок ребенка. Фото: Волынская больница

На рентгене был отчетливо виден термометр, также он пальпировался через живот. "Достать прибор было очень непросто", — рассказывает хирург и эндоскопистка больницы Юлия Артишук.

"Сделали это эндоскопически. Действовать нужно было очень осторожно, чтобы не травмировать младенцу анус и внутренние органы. Самостоятельно градусник выйти не мог, вместо этого мог перфорировать кишечник или в дальнейшем спровоцировать кишечную непроходимость".





При запоре помогать малышу можно и нужно. Поможет:

▪ выкладывание на животик;

▪ упражнение "велосипед";

▪ поза "султанчика";

▪ легкий массаж живота по часовой стрелке.

Если у ребенка есть проблемы со стулом, обращаться необходимо к семейному врачу, педиатру, гастроэнтерологу, которые предоставят рекомендации или назначат препараты в соответствии с возрастом ребенка.

Врачи отмечают, что советы из сомнительных интернет-страниц, советы некомпетентных подруг, родственников, знакомых могут нанести тяжелый вред здоровью ребенка!



