logo

BTC/USD

119271

ETH/USD

3282.26

USD/UAH

41.81

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Применение силы работниками ТЦК оправдано: в терцентре объяснили конфликт в Одессе
commentss НОВОСТИ Все новости

Применение силы работниками ТЦК оправдано: в терцентре объяснили конфликт в Одессе

В Одессе произошел конфликт между военнообязанными и работниками ТЦК

16 июля 2025, 18:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Одесском областном ТЦК прокомментировали видео, касающееся работы групп оповещения. Отмечают, что 15 июля в Одессе во время осуществления мобилизационных мероприятий общей группой в составе представителей ТЦК и СП и Национальной полиции на улице Водопроводной были остановлены два гражданина для проверки военно-учетных документов.

Применение силы работниками ТЦК оправдано: в терцентре объяснили конфликт в Одессе

Мобилизация. Иллюстративное фото

В терцентре пояснили, что во время проверки по АИКС "Оберег" было установлено, что один из граждан находится в розыске за нарушение правил военного учета.

"Реакция на этот факт была неправомерной: другой гражданин совершил нападение на полицейского и скрылся с места происшествия. В то же время лицо, находившееся в розыске, также совершило попытку побега и проявило злостное неповиновение законным требованиям правоохранителя", — говорится в сообщении ТЦК.

В терцентре подчеркнули, что меры физического принуждения со стороны военнослужащих группы оповещения не применяются по причине.

"Это была необходимая мера для пресечения цепи правонарушений, обусловленной нападением на представителя полиции, злостным неповиновением и повторными попытками побега разыскиваемого лица", — пояснили в ТЦК.

В терцентре заверили, что вопросы соблюдения служебной дисциплины находятся на постоянном контроле руководства Одесского областного ТЦК и СП. Отмечают, что по всем резонансным случаям, которые могут иметь признаки превышения полномочий, проводятся тщательные внутренние проверки для предоставления правовой оценки действиям военнослужащих.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ГБР в Николаеве расследует избиение мужчины работниками ТЦК.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/OOTCKSP/posts/pfbid0t7874QggojGVmhXGxXq5iL8f8LC6DBMM1sQ5kWxkKWz2asWedfmZWaakRnGfnevxl?locale=ru_RU
Теги:

Новости

Все новости