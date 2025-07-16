Применение силы работниками ТЦК оправдано: в терцентре объяснили конфликт в Одессе

В Одесском областном ТЦК прокомментировали видео, касающееся работы групп оповещения. Отмечают, что 15 июля в Одессе во время осуществления мобилизационных мероприятий общей группой в составе представителей ТЦК и СП и Национальной полиции на улице Водопроводной были остановлены два гражданина для проверки военно-учетных документов.

Мобилизация. Иллюстративное фото

В терцентре пояснили, что во время проверки по АИКС "Оберег" было установлено, что один из граждан находится в розыске за нарушение правил военного учета.

"Реакция на этот факт была неправомерной: другой гражданин совершил нападение на полицейского и скрылся с места происшествия. В то же время лицо, находившееся в розыске, также совершило попытку побега и проявило злостное неповиновение законным требованиям правоохранителя", — говорится в сообщении ТЦК.

В терцентре подчеркнули, что меры физического принуждения со стороны военнослужащих группы оповещения не применяются по причине.

"Это была необходимая мера для пресечения цепи правонарушений, обусловленной нападением на представителя полиции, злостным неповиновением и повторными попытками побега разыскиваемого лица", — пояснили в ТЦК.

В терцентре заверили, что вопросы соблюдения служебной дисциплины находятся на постоянном контроле руководства Одесского областного ТЦК и СП. Отмечают, что по всем резонансным случаям, которые могут иметь признаки превышения полномочий, проводятся тщательные внутренние проверки для предоставления правовой оценки действиям военнослужащих.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ГБР в Николаеве расследует избиение мужчины работниками ТЦК.