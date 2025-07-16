Применение силы работниками ТЦК оправдано: в терцентре объяснили конфликт в Одессе

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Одесском областном ТЦК прокомментировали видео, касающееся работы групп оповещения. Отмечают, что 15 июля в Одессе во время осуществления мобилизационных мероприятий общей группой в составе представителей ТЦК и СП и Национальной полиции на улице Водопроводной были остановлены два гражданина для проверки военно-учетных документов.
Мобилизация. Иллюстративное фото
В терцентре пояснили, что во время проверки по АИКС "Оберег" было установлено, что один из граждан находится в розыске за нарушение правил военного учета.
В терцентре подчеркнули, что меры физического принуждения со стороны военнослужащих группы оповещения не применяются по причине.
В терцентре заверили, что вопросы соблюдения служебной дисциплины находятся на постоянном контроле руководства Одесского областного ТЦК и СП. Отмечают, что по всем резонансным случаям, которые могут иметь признаки превышения полномочий, проводятся тщательные внутренние проверки для предоставления правовой оценки действиям военнослужащих.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что ГБР в Николаеве расследует избиение мужчины работниками ТЦК.