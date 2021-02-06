Приложение, которое использовалось для обхода блокировки "ВКонтакте", крало личные данные украинцев

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Ольга Чародий
Специалисты по борьбе с киберпреступностью обнаружили, что
приложение, которое использовалось для обхода блокировки российской соцсети
"ВКонтакте", крало личные данные жителей Укрианы.
Сеть "ВКонтакте" (фото из открытых источников)
Как сообщили в пресс-службе Национального координационного
центра кибербезопасности Украины, это обнаружили исследователи из компании
Avast.
Речь идет о расширение VK Unblock для браузеров Chrome и
Edge. Программа содержала вредоносный код, который собирал данных аккаунтов
Google пользователей, в том числе активность мобильных устройств и их
геолокацию.
В целом такие вредоносные приложения установили более 3 млн
пользователей; основные страны, на которые было направлено атаку – Франция,
Украина, Бразилия.
На данный момент вредоносные расширения заблокированы Google
и Microsoft.
Напомним, жители Украины, которые будут пользоваться русской социальной сетью "ВКонтакте", возьмут на учет полиции. "Это должна быть и их ответственность. Зачем они это делают, и для чего они это делают. Дело в том, что сейчас эта система только начинает работать, мы обо всех этих пользователях будем иметь понимание. Они будут все на учете находиться", — сказал Данилов. Он добавил, что украинцы должны понимать всю ответственность, когда будут пользоваться этой соцсетью.
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