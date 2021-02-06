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Приложение, которое использовалось для обхода блокировки "ВКонтакте", крало личные данные украинцев

На данный момент вредоносные расширения заблокированы Google и Microsoft

сегодня, 02:25
Автор:

Ольга Чародий

Специалисты по борьбе с киберпреступностью обнаружили, что приложение, которое использовалось для обхода блокировки российской соцсети "ВКонтакте", крало личные данные жителей Укрианы.

Приложение, которое использовалось для обхода блокировки "ВКонтакте", крало личные данные украинцев

Сеть "ВКонтакте" (фото из открытых источников)

Как сообщили в пресс-службе Национального координационного центра кибербезопасности Украины, это обнаружили исследователи из компании Avast.

Речь идет о расширение VK Unblock для браузеров Chrome и Edge. Программа содержала вредоносный код, который собирал данных аккаунтов Google пользователей, в том числе активность мобильных устройств и их геолокацию. 

В целом такие вредоносные приложения установили более 3 млн пользователей; основные страны, на которые было направлено атаку – Франция, Украина, Бразилия.

На данный момент вредоносные расширения заблокированы Google и Microsoft. В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский продлил действие санкций против лиц и компаний, связанных с российской агрессией против Украины. Среди многих физических лиц и компаний оказались соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники" и компания "Яндекс".

Напомним, жители Украины, которые будут пользоваться русской социальной сетью "ВКонтакте", возьмут на учет полиции. "Это должна быть и их ответственность. Зачем они это делают, и для чего они это делают. Дело в том, что сейчас эта система только начинает работать, мы обо всех этих пользователях будем иметь понимание. Они будут все на учете находиться", — сказал Данилов. Он добавил, что украинцы должны понимать всю ответственность, когда будут пользоваться этой соцсетью.


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Источник: https://www.facebook.com/ncsccUA/posts/227197159022642?__cft__[0]=AZVqxyY-4MUreRzxot6yFUA2h266sHWHeUZSepFWmkMQLr9iet5IqOQq7Q0CWd21eKa1Xl15LDEIdTmutzAoBzF_qUbvsqrejF4t9X-cDNgyXeQpIaLYX3KvMEVJo4x4_P6SzrZawXh7CtbQ5EocYOro&__tn__=%2CO%2CP-R
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