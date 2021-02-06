Приложение, которое использовалось для обхода блокировки "ВКонтакте", крало личные данные украинцев

Специалисты по борьбе с киберпреступностью обнаружили, что приложение, которое использовалось для обхода блокировки российской соцсети "ВКонтакте", крало личные данные жителей Укрианы.

Сеть "ВКонтакте" (фото из открытых источников)

Как сообщили в пресс-службе Национального координационного центра кибербезопасности Украины, это обнаружили исследователи из компании Avast.

Речь идет о расширение VK Unblock для браузеров Chrome и Edge. Программа содержала вредоносный код, который собирал данных аккаунтов Google пользователей, в том числе активность мобильных устройств и их геолокацию.

В целом такие вредоносные приложения установили более 3 млн пользователей; основные страны, на которые было направлено атаку – Франция, Украина, Бразилия.

На данный момент вредоносные расширения заблокированы Google и Microsoft. В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский продлил действие санкций против лиц и компаний, связанных с российской агрессией против Украины. Среди многих физических лиц и компаний оказались соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники" и компания "Яндекс".

Напомним, жители Украины, которые будут пользоваться русской социальной сетью "ВКонтакте", возьмут на учет полиции. "Это должна быть и их ответственность. Зачем они это делают, и для чего они это делают. Дело в том, что сейчас эта система только начинает работать, мы обо всех этих пользователях будем иметь понимание. Они будут все на учете находиться", — сказал Данилов. Он добавил, что украинцы должны понимать всю ответственность, когда будут пользоваться этой соцсетью.

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