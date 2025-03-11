logo

BTC/USD

81749.58

ETH/USD

1944.10

LTC/USD

87.60

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Прикарпатье в огне: спасатели показали, что уже уничтожили пожары (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Прикарпатье в огне: спасатели показали, что уже уничтожили пожары (ВИДЕО)

Горят леса Прикарпатья: что говорят спасатели

сегодня, 12:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

На Прикарпатье продолжаются ликвидации лесных пожаров. Сообщение о пожаре лесной подстилки в селе Пасечная Надворнянского района поступило во второй половине дня 10 марта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Прикарпатье в огне: спасатели показали, что уже уничтожили пожары (ВИДЕО)

Горят леса в Прикарпатье. Фото: скриншот из видео ГСЧС

К месту пожара сразу были направлены пожарно-спасательные подразделения. Из-за значительного усиления ветра пожар распространился на площадь около 10 га.

К ликвидации пожара привлечены 53 спасателя и 15 единиц техники.

Также направлена очередная смена ОКЦ и Мобильно-оперативная группа Главного управления ГСЧС в области.

Осуществлено оповещение населенных пунктов, которым существует угроза распространения огня.

▪ 11 марта в 05:10 поступило сообщение о пожаре лесной подстилки на горе Погар, в селе Кричка, Ивано-Франковского района. Площадь пожара устанавливается.

▪ В 05:17 поступило сообщение о пожаре сухой травы, кустарников и лесной подстилки в лесу в селе Снидавка Косовского района. Площадь пожара ориентировочно 4 га. К ликвидации пожара привлечены 9 спасателей и 3 единицы техники. Также к ликвидации пожаров привлечены лесники и местное население.

В 09:44 ликвидирован пожар лесной подстилки в селе Снидавка Косовского района.


"Пока кто-то сжигает сухую траву, огонь уничтожает гектары леса, животные гибнут в ужасных муках, а спасатели рискуют жизнью, чтобы остановить стихию!

Одна спичка – и десятки гектаров в огне.

Один миг – и росший десятки лет лес сгорает до фона.

Остановитесь! Не курите сухую траву!

Если вы видите пожар – вызывайте спасателей по номеру 101! ", – отмечают спасатели.

В Ивано-Франковской ОВА в это время отметили, что за сутки в Прикарпатье произошло 117 пожаров сухой травы.

Сейчас идет ликвидация масштабных лесных пожаров на территориях Пасечнянской и Солотвинской громад.

Горят гектары в труднодоступной местности. А из-за порывов ветра огонь быстро распространяется, сжигая на своем пути все живое.

К ликвидации привлечены команды пожарных и лесоводов, используется спецтехника", – сообщили в ОВА.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как в Украине бушуют сокрушительные пожары, виной которых, чаще всего, являются сами же люди.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости