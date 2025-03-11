Прикарпатье в огне: спасатели показали, что уже уничтожили пожары (ВИДЕО)

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Недилько Ксения
На Прикарпатье продолжаются ликвидации лесных пожаров. Сообщение о пожаре лесной подстилки в селе Пасечная Надворнянского района поступило во второй половине дня 10 марта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
Горят леса в Прикарпатье. Фото: скриншот из видео ГСЧС
К месту пожара сразу были направлены пожарно-спасательные подразделения. Из-за значительного усиления ветра пожар распространился на площадь около 10 га.
К ликвидации пожара привлечены 53 спасателя и 15 единиц техники.
Также направлена очередная смена ОКЦ и Мобильно-оперативная группа Главного управления ГСЧС в области.
Осуществлено оповещение населенных пунктов, которым существует угроза распространения огня.
▪ 11 марта в 05:10 поступило сообщение о пожаре лесной подстилки на горе Погар, в селе Кричка, Ивано-Франковского района. Площадь пожара устанавливается.
▪ В 05:17 поступило сообщение о пожаре сухой травы, кустарников и лесной подстилки в лесу в селе Снидавка Косовского района. Площадь пожара ориентировочно 4 га. К ликвидации пожара привлечены 9 спасателей и 3 единицы техники. Также к ликвидации пожаров привлечены лесники и местное население.
В 09:44 ликвидирован пожар лесной подстилки в селе Снидавка Косовского района.
"Пока кто-то сжигает сухую траву, огонь уничтожает гектары леса, животные гибнут в ужасных муках, а спасатели рискуют жизнью, чтобы остановить стихию!
Одна спичка – и десятки гектаров в огне.
Один миг – и росший десятки лет лес сгорает до фона.
Остановитесь! Не курите сухую траву!
Если вы видите пожар – вызывайте спасателей по номеру 101! ", – отмечают спасатели.
В Ивано-Франковской ОВА в это время отметили, что за сутки в Прикарпатье произошло 117 пожаров сухой травы.
Сейчас идет ликвидация масштабных лесных пожаров на территориях Пасечнянской и Солотвинской громад.
Горят гектары в труднодоступной местности. А из-за порывов ветра огонь быстро распространяется, сжигая на своем пути все живое.
К ликвидации привлечены команды пожарных и лесоводов, используется спецтехника", – сообщили в ОВА.
Напомним, портал "Комментарии" писал, как в Украине бушуют сокрушительные пожары, виной которых, чаще всего, являются сами же люди.
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