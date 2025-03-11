Прикарпатье в огне: спасатели показали, что уже уничтожили пожары (ВИДЕО)

На Прикарпатье продолжаются ликвидации лесных пожаров. Сообщение о пожаре лесной подстилки в селе Пасечная Надворнянского района поступило во второй половине дня 10 марта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Горят леса в Прикарпатье. Фото: скриншот из видео ГСЧС

К месту пожара сразу были направлены пожарно-спасательные подразделения. Из-за значительного усиления ветра пожар распространился на площадь около 10 га.

К ликвидации пожара привлечены 53 спасателя и 15 единиц техники.

Также направлена очередная смена ОКЦ и Мобильно-оперативная группа Главного управления ГСЧС в области.

Осуществлено оповещение населенных пунктов, которым существует угроза распространения огня.

▪ 11 марта в 05:10 поступило сообщение о пожаре лесной подстилки на горе Погар, в селе Кричка, Ивано-Франковского района. Площадь пожара устанавливается.

▪ В 05:17 поступило сообщение о пожаре сухой травы, кустарников и лесной подстилки в лесу в селе Снидавка Косовского района. Площадь пожара ориентировочно 4 га. К ликвидации пожара привлечены 9 спасателей и 3 единицы техники. Также к ликвидации пожаров привлечены лесники и местное население.

В 09:44 ликвидирован пожар лесной подстилки в селе Снидавка Косовского района.

"Пока кто-то сжигает сухую траву, огонь уничтожает гектары леса, животные гибнут в ужасных муках, а спасатели рискуют жизнью, чтобы остановить стихию! Одна спичка – и десятки гектаров в огне. Один миг – и росший десятки лет лес сгорает до фона. Остановитесь! Не курите сухую траву! Если вы видите пожар – вызывайте спасателей по номеру 101! ", – отмечают спасатели.

В Ивано-Франковской ОВА в это время отметили, что за сутки в Прикарпатье произошло 117 пожаров сухой травы.

Сейчас идет ликвидация масштабных лесных пожаров на территориях Пасечнянской и Солотвинской громад. Горят гектары в труднодоступной местности. А из-за порывов ветра огонь быстро распространяется, сжигая на своем пути все живое. К ликвидации привлечены команды пожарных и лесоводов, используется спецтехника", – сообщили в ОВА.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как в Украине бушуют сокрушительные пожары, виной которых, чаще всего, являются сами же люди.